"CS le decía al PP que el 155 era matar moscas a cañonazos y ahora le reprocha que no lo aplica con más dureza"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Están ustedes bien? Son las 08:00 de la mañana, son las 07:00 en Canarias. Qué tarde es, ¿verdad? ¡Cómo se pasa el día! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues el día al que nos enfrentamos, que es el que hace 10 de este mes del año que hace 18 de este siglo, es un día parecido al de ayer. Quizás con las temperaturas algo más moderadas, pero prácticamente ni se notan. Va a ser un día agradable. Quizás algunas lluvias en el este de Cataluña y algunas zonas del interior y sur de la península. Lo demás, en fin... Ir haciendo con esta primavera que la llevamos como la llevamos.

¿Qué le cuento yo hoy? Bueno, hoy venimos dándole vueltas a esto, a algo que ayer ya fue debidamente comentado en todos los medios, y era la sesión de control al Gobierno. Se dan varias circunstancias paradójicas que algunos llaman “parajódicas”. La relación entre el Gobierno y el principal grupo que le apoya, que es Ciudadanos. Cualquier marciano que llegue y observe durante dos días el Parlamento español, llegará a la conclusión de que se odian cordialmente. Y posiblemente esté en lo cierto el marciano. Pero es que compiten por una misma bolsa de votos y ahora mismo las encuestas excitan demasiado a los que tienen, a lo mejor, demasiada prisa por llegar.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE HERRERA DE ESTE JUEVES 10 DE MAYO

Dice, “Herrera, me gusta por lo bien que se explica. ¿Qué mes está contando?” Le estoy contando que ayer Ciudadanos, que es la parte del centro derecha emergente según dicen los sondeos, escenificó una ruptura con el Gobierno en el apoyo, en la aplicación del 155 en Cataluña.

¿Y esto significa algo? No es que signifique gran cosa. Desde luego que en la práctica no. Pero significa que cuando se llevan mal, se acercan elecciones -se acercan elecciones, están a una año vista las municipales, autonómicas y europeas-, y luego, hay, digamos, alguna diferencia bastante clara en lo personal entre dos líderes, pues tú escenificas cosas. Sobre todo, si son cosas que no cuestan nada práctico. Es diferente dejar de apoyar para que salgan los presupuestos adelante porque ahí si son cosas de comer. No, no, en esta cosa no. Lo del 155, y como además, lo del 155 Ciudadanos ha sido bastante errático, vamos a llamarlo así. La aplicación del 155, Ciudadanos decía en su día que era matar moscas a cañonazos. Ahora le reprocha al Gobierno que no lo aplica con más dureza. Estas son las evoluciones que tiene la gente.

Mire, fundamentalmente hay que desmarcarse del Gobierno en determinados momentos, y eso es lo que hizo ayer. Si encima, además, el CIS te nubla un poco la vista, pues tú tomas decisiones que, por cierto, te tachan de inoportunas y oportunistas. Porque aquí lo que contrasta es lo bien ahora que se entiendan y se llevan Rajoy y Sánchez en asuntos importantes de Estado donde Rajoy dice que Sánchez sí que tiene altura de hombre de Estado, cosa que no se la otorga a Rivera al que llama “aprovechategui”.

También es verdad que hay algunos que dicen: “Hombre, esta buena relación ahora Rajoy-Sánchez es la unión del bipartidismo tradicional que no quiere ver, que ve peligrado, ve peligrar su estatus con la llegada, por un lado y por otro, de otras formaciones políticas.

La relación entre Ciudadanos y el PP lleva mal bastante tiempo. Especialmente desde que Ciudadanos le negó un escaño al Partido Popular para que formara grupo parlamentario en el Parlamento catalán. A partir de ahí, que fue una decisión bastante mal explicada, pues vinieron lo demás.

La razón fundamental que dio Rivera ayer para retirar esa apoyo es que el Gobierno no impugnó ante el Constitucional, esto es un poco lioso, que se lo voy a explicar, no impugnó ante el Constitucional el acuerdo del Parlamento para permitir a Puigdemont y a Toni Comín para ejercer su voto por delegación.

El Gobierno ha intentado explicar que no lo impugnó porque los abogados del Estado, que para eso están, le desaconsejaron ir al Constitucional ya que el Gobierno no es un perjudicado directo por esta norma. Sí que puede, por ejemplo, oponerse en el Constitucional a una ley como la de presidencia que considera inconstitucional y que, además, en su aplicación va a o pretende nombrar a alguien que está fuera del Parlamento, como es el señor Puigdemont. Pero el otro no es un perjudicado directo.

¿Y esto qué podría suponer? Pues que a lo mejor, a lo mejor el Constitucional, hombre, podría decirte que sí o que no, pero ya rompes la unanimidad del Constitucional. Bah... Y por eso no lo hizo y sí lo hicieron los grupos parlamentarios que sí se ven afectados directamente por esta cuestión.

No le ha servido la explicación a Albert Rivera que ya han visto ustedes cómo ha acabado esto. Pero bueno, no llegará la sangre al río. Ya verán ustedes como luego, en otras cosas estos más o menos se entenderán en lo fundamental. Pero gestos de estos habrá más a lo largo de lo que queda de legislatura.

Ayer, bueno... ¿Hay alguna novedad en el mundo, en el maravilloso mundo Puigdemont? Todo son voces que dicen que y advierten que este fin de semana nombrará sucesor. Pues ya veremos si al pato Donald o a uno que pueda ser presidente en el Parlamento catalán. En fin, aventurarse a algo con este individuo es demasiado riesgoso si me permiten.

El juez Llarena ha confirmado en un auto el delito de rebelión y malversación para los 23 líderes del “procés” pero, en respuesta a los abogados de la defensa, también abre la puerta al delito de sedición o de conspirar para la rebelión. Son delitos castigados con cárcel pero con penas inferiores.

Más cosas. Hoy comienzan los trabajos de la Comisión que debe revisar los delitos sexuales en el Código Penal después de la sentencia de la Manada.

En Baleares, en Baleares el Partido Socialista que es el que gobierna, apoyados por una excrecencia como Més, quye también está apoyado por otra excrecencia externa como Podemos, pero el gobierno balear ha tenido que contratar a profesionales sanitarios que no tienen suficientes conocimientos del catalán. Vamos a ver, el catalán lo entienden perfectamente, lo que no pueden exhibir es una titulación del nivel C, eh.

Oiga, yo llevo hablando catalán toda la vida y Barbosa también y seguramente los dos, ¿a qué no tendríamos tú y yo el nivel C? Servidor no lo tendría y les aseguro que no lo hablo mal. Vean ustedes, eh.

Con lo cual, ¿qué pasaba? Que iban quitando de la bolsa de trabajo a todos los que no tenían esa titulación, y se han encontrado sin médicos. Y al encontrarse sin médicos, pues ahora hay que admitir a los que se habían quedado relegados por no tener esa titulación. En Baleares según el sindicatoo, según el CESIF, 6 de cada 10 técnicos sanitarios son relegados por el catalán.

Y luego si quieren le echamos un vistazo a Argentina. Las empresas españolas, España es el segundo inversor en Argentina, por ahora están tranquilas ante la crisis que quiere evitar el gobierno de Macri pidiendo una importante cantiodad de dinero al Fondo Monetario Internacional que poco menos que es como el coco en Argentina. Están tranquilas y su apreciación en bolsa no se ha visto tocada.