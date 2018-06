"Borrell es un tipo inteligente, interesante y válido para el Ministerio de Asuntos Exteriores"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Martes 5 de junio. 2018. Baja un poquito la temperatura. Digamos que la inestabilidad sigue ahora en la mitad norte peninsular. Hay conmoción en Vilanova i la Geltrú donde esta noche ha sido localizado el cadáver de una niña de 13 años con heridas de arma blanca y signos de haber sido asfixiada,Laia. La llevaban buscando toda la tarde. Finalmente, el cadáver ha sido localizado en la vivienda de un individuo de 42 años vecino de los abuelos de la pequeña, que ha sido detenido por la policía. Nada se ha podido hacer por ella. Era ya cadáver cuando han entrado los agentes. Hay una auténtica ola de indignación en la población, en Vilanova i la Geltrú.

Bueno, pues... Mire, yo no sé si tiene ya el Gobierno en su cabeza o no Pedro Sánchez porque va soltando perlas, pero el viernes tiene Consejo de Ministros. Sería bueno que los ministros supieran que van a ser ministros ya. Y entre hoy y mañana se espera que el Gobierno quede más o menos constituido.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE HERRERA DE ESTE MARTES 5 DE JUNIO

No obstante, ha dado una primera, y la primera que ha dado, hay consenso en todos los medios, en todos los que analizan las cosas, ha sido de cal. Ha sido buena. Es decir, nombrar a José Borrell ministro de Exteriores es algo más que nombrar a un tipo... En fin, con habilidades para la administración o con capacidad de reconocimiento de la esfera que va a tener que administrar, sino como mensaje político. Como mensaje político es un buen mensaje político. Borrell es un hombre que siempre ha sido o digamos que fiel a Pedro Sánchez. Fue de los pocos que estuvo con él cuando lo echaron por la ventana en su partido. Borrell es un europeísta convencido. Es constitucionalista. En Europa es conocido y respetado. Y, luego, además, mire, nunca ha tonteado con el separatismo.

Ítem más, les diré, es la auténtica bestia negra del separatismo. Es decir, que con ese nombramiento lo que hace Sánchez es nombrar a un tipo capaz para el trabajo que va a tener que desarrollar, que es convencer a Europa de que el procés es un cuento porque hay parte de Europa y parte de la prensa europea que se lo cree. Y ese trabajo Borrell lo puede hacer bien. Y luego, por otra parte, es una forma de contrarrestar el discurso de los pactos ocultos. Vean ustedes, yo no tengo ningún pacto oculto con los independentistas. Coño, les nombro a Borrell que es la bestia negra de toda esta gente. A Borrell ya le han dicho, en cuanto le han nombrado, le han llamado, en fin... Jacobino. Jacobino es lo más fino que le han llamado.

Vergüenza, odio a lo catalán, porque ya saben ustedes que la -eso lo ha dicho Puigdemont-. En la estructura mental de esta gentuza el que no es independentista, por supuesto no es catalán, ni mucho menos un buen catalán, pero es que, además, es un enfermo de odio. Es decir, usted dice: “No, no. Mire usted, yo no soy independentista”. El odio a Cataluña. Pero, ¿qué coño de odio a Cataluña? Todo caso, tú me parecerás un cretino, que es un juicio bastante bondadoso viendo lo que hay por ahí. Pero, ¿odio a Cataluña? Bueno, pues eso se lo están diciendo a un catalán que es Borrell, una de las figuras que más se ha significado contra el proceso independentista.

Y usted dice: “Bueno, pues ya vendrán las de arena”. Pues seguramente vendrán las de arena, claro. Es decir, algún gesto va a tener que hacer con los que le han puesto ahí a Pedro Sánchez que, cuidado, le han puesto ahí por el eterno odio al PP y odio a la derecha. Son capaces de aliarse, gente muy distinta, con tal de echar a Rajoy. Pero luego quedan las diferencias que hay entre ellos, que son muchas.

Otro de los nombramientos es Teresa Ribera para un Ministerio de Medio Ambiente. Teresa Ribera hoy se significa que es una vieja conocida de la ficción. Es una experta en cambio climático. Ella fue secretaria de cambio climático en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero fue la que firmó la Declaración de Impacto Ambiental del almacén Castor. ¿Qué es aquello del Castor? Es el almacén de gas submarino que se instaló delante de Vinaroz y de Alcanar y que, en teoría, no tenía ningún ningún problema según esa declaración de impacto ambiental, pero tuvo que cerrar en 2013 después de 500 seísmos. ¿Recuerdan ustedes? Ese marrón se lo comió el Gobierno de Rajoy, que tuvo que retirar la concesión a esa empresa que mayoritariamente estaba participada por la ACS de Florentino Pérez, y pagar una indemnización de 1300 millones de euros. La que firmó la Declaración de Impacto Ambiental era Teresa Ribera. Bueno, esas cosas que pasan.

¿Y habrá algo más? Pues Carmen Calvo a lo mejor vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo fue la que negoció con el PP el contenido de la intervención del artículo 155. Es decir que... Bueno, hasta ahora ya les digo, las de cal. ¿Cuándo vendrán las de arena? Pues seguramente en otros escalones que no sea el del Gobierno. Los segundos escalones, secretarías de Estado y otras cosas más es cuando va a tener que hacer guiños a los socios. A los socios que ya le empiezan a pedir cosas. Hombre, los de Podemos que gaste muchísimo más. Cualquier cosa. Pero alguno de estos andará por ahí. Pues no sé. El nombramiento del Fiscal General, del delegado del Gobierno... Eso ya veremos qué es lo que hace.

Pero como les digo, hombre, criticar preventivamente a Pedro Sánchez no es justo. Habrá que criticarle cuando lo haga. Y, de momento, lo que ha hecho ha sido nombrar a un tipo inteligente, interesante y válido para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero va a tener otro problema porque el Partido Popular, que tiene lo suyo y tiene un problema... Hoy hay mucha curiosidad en saber qué es lo que va a decir en el Comité Ejecutivo Nacional Rajoy. Cómo va a calmar algunas aguas. Ayer el exministro de Exteriores, García Margallo, decía que Soraya Sáenz de Santamaría no es su candidata para suceder a Rajoy, que hará lo posible para impedir que lo sea. Es la que ha tenido más poder desde Godoy. Godoy era el que mandaba, no era Carlos IV. Era Godoy.

Bueno, ahora el Partido Popular está decidido a pasar factura. Y va a enmendar en el Senado los propios presupuestos para quitarle concesiones al PNV. A lo mejor no aquellas que tienen que ver con la construcción de la Y vasca, del tren. Pero si los 500 millones que iban para que estos se los gastarán como quisieran. Es decir, es una forma de decirle al PSOE: “Como tú decías que eran antisociales, te lo voy a poner fácil. Ahora te dejo las manos libres para que tú negocies en el Congreso cuando te devuelva, gracias a mi mayoría absoluta en el Senado, los presupuestos. Para que tú negocies con el PNV qué quieres hacer con ese dinero y seas tú el que se lo das si quieres dárselo, que ya veremos qué le parecerá a los demás”. Es una forma de pasarle el paquetito al nuevo ministro de Hacienda socialista, que va a tener que defender las cuentas. Estas cuentas que no son las del PSOE, son las del PP.

Y luego, oiga, se marcha el Gobierno de Rajoy dejando un buen balance en materia empleo. Ahora aquí la gran pregunta es: Si desde luego la reforma laboral ha tenido algo que ver en que haya 1.700.000 puestos de trabajo más desde 2011, que la ocupación se mantenga niveles de 2008, que la Seguridad Social tenga 18 millones de afiliados, que tampoco pasaba desde el 2008. Si la reforma laboral tiene algo que ver con todo eso, ¿qué va a hacer este gobierno que, además de heredar los presupuestos del PP encantado, lleva diciendo media vida que lo primero que va a hacer es cargarse la reforma laboral? ¿Y qué pasa si nos cargamos la reforma laboral y el crecimiento del empleo no se corresponde, por ejemplo, con las cifras de este mes de mayo que han sido notabilísimas, sobre todo en el empleo indefinido? Pues ya son algunas decisiones bastante delicadas que va a tener que tomar este Gobierno. Como otras más.