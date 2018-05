"Sánchez se ha tirado a la piscina de la moción de censura sin aclarar si pactará con los separatistas"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace 'Herrera en COPE' en este martes 29 de mayo. ¿Quiere usted adelgazar? ¿Quiere usted hacer la operación bikini? Pues acuda a la clínica del doctor Carlos Herrera y perderá usted 3 kg en un día. Por lo menos, eso es lo que dice el doctor que está padeciendo ahora mismo un virus que el que se le acerque lo va a pasar un poquito mal, así que ánimo al jefe en lo que se recupera en este día en el que el tiempo inestable nos acompañará casi toda la semana.

Así que hoy toca otro día de chubascos y tormentas especialmente fuertes en el norte peninsular y Levante. De hecho, en el tercio oriental podría caer granizo. Tampoco se librarán del tiempo inestable en el interior, aquí por la zona de Madrid y alrededores. Puede que llueva algo en Canarias mientras la cosa estará más tranquila en Andalucía y Baleares. Salvo en Castilla y León, las temperaturas van a bajar un poquito más dentro de que no estamos en invierno, de que estamos en primavera tocando el verano, aunque de momento es verdad que no se nota por lo que hemos visto. En Salamanca, en Valdepeñas y en otros lugares donde las riadas han hecho mucho, mucho daño en las últimas horas, la verdad es que esta primavera está dando muchísima guerra.

Y luego tenemos, pues como les venimos contando, esta mañana todo el asunto político. Todo ese melón abierto de par en par sin saber cómo, cómo va acabar, porque Pedro Sánchez se ha tirado a la piscina de la moción de censura. Pero resulta que los suyos ya le han puesto condiciones, y los que le deben apoyar dicen que a ellos no les han llamado, y el Partido Popular dice que va a resistir y Ciudadanos dice que con ellos que no cuenten. Así que la cosa está como mínimo desde el punto de vista político e informativo, está bastante interesante.

Ayer la verdad es que la reunión del Comité Federal no arrojó mucha luz sobre este asunto. Pedro Sánchez no habló de si va a tener remilgos o no a la hora de pactar con separatistas, de si va a convocar elecciones pronto en caso de que salga adelante la moción de censura. Él lo suyo es hablar del dilema binario. De eso de plantearle al resto de la oposición lo de Rajoy si o Rajoy no, que visto desde el punto de vista de la oposición pues... Hombre, resulta bastante, bastante gustoso y bastante goloso el echarle el diente al presidente del Gobierno. Sánchez tiene claro que la sentencia de la Gürtel le ha dado una oportunidad que no piensa desaprovechar.

¿Cuál es el problema? Que los suyos, los barones ayer le dijeron que sí, que adelante con la moción. Ya que nos hemos metido en ello, no vamos a ser nosotros los que digamos ahora que queremos que continúe un gobierno del Partido Popular. Pero con condiciones porque hay gente, barones regionales, que no quieren ni oír hablar de un PSOE que vuelva otra vez a pactar y a darle parte del chorizo a los nacionalistas hasta que nos quedemos solo con la cuerda del chorizo como dice, como dice Leguina. Entre ellos está, puede que la más significativa por las que ha tenido con Pedro Sánchez en los últimos tiempos, la andaluza Susana Díaz.

El PNV dice: “A mí no me han llamado. Yo quiero tener información a ver si saco algo más para el País Vasco, si es que esto va en serio o no va en serio”. Lo que tengo claro, dicen en el PNV, es que los Presupuestos Generales del Estado se mantengan, a ver si con la tontería Mariano Rajoy va a decir: “Pues si me quitáis de en medio, yo cojo los presupuestos en el Senado y no salen adelante”.

Hombre, esta opción yo creo que es la menos probable porque el Gobierno tiene un sentido de la responsabilidad que no creo que dejase a los españoles sin unas cuentas necesarias después de haber argumentado durante tantos meses que esas cuentas eran por el bien común. Pero lo cierto, lo cierto es que los nacionalistas por lo menos de puertas hacia fuera andan un poco, un poco descolocados. Dicen: “Esta gente está, está contando con nuestros votos, pero a mí no me han llamado. A mí no han tenido la cortesía de llamarme, así que no sabemos qué va a pasar”. Lo decía el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá.

Y la otra pata del banco, Ciudadanos un poco descolocado en los últimos días por esa maniobra de Pedro Sánchez que prácticamente nadie se imaginaba. Ellos siguen en lo mismo: se ha acabado el pacto de legislatura con el Partido Popular pero no queremos a Pedro Sánchez en La Moncloa, así que no vamos a apoyar lo del próximo jueves día 9, que se ha aprobado rápidamente porque Rajoy quiere acortar los plazos y que Pedro Sánchez no tenga tiempo, más tiempo del necesario para conseguir los acuerdos, y nosotros, como dice Albert Rivera, tenemos nuestros propios planes.

Ya veremos qué pasa, pero Podemos, por boca de su líder, Pablo Iglesias, ha dicho que... Hombre, claro, cómo no van a apoyar ellos quitar a Mariano Rajoy. Que cuenten con ello, pero primero, previo paso, tienen que consultar a las bases, eso es marca de la casa. Y está bien la advertencia que le ha hecho Pablo Iglesias,y que en este caso es bastante acertada: “Ojo, Pedro Sánchez, que te has metido en un viaje que como ahora te eches atrás por postureo o porque te han salido mal las cuentas, como quedes como Cagancho en Almagro, se ha acabado ahora sí que sí tú trayectoria política”. Ahí a Pablo Iglesias no le falta razón.

Un Pablo Iglesias, por cierto, que ha dado por bueno el resultado del chalet; que dice que toma nota de ese tercio de militantes que le han dicho que no quieren que siga como líder; que si fuera por ellos le hubiesen finiquitado este pasado fin de semana. Y que ha echado cuentas y ha dicho: “Hombre, yo cuando dije que quería vivir en Vallecas, lo decía de verdad, en mi piso de Vallecas. Lo que pasa, lo que pasa es que me he dado cuenta a mis 30 y tantos años que... Claro, si eres presidente del Gobierno, vivir en un piso en un rellano con la señora María, la señora Juana, el señor Julián es complicado. Que me tengo que aislar un poco”. Hombre, eso yo creo que la gente, la gente normal se da cuenta rápido. Pablo Iglesias ha necesitado treinta y tantos años para darse cuenta así que bienvenido a la vida adulta.

Y luego, la noticia luctuosa de esta madrugada. La música, el cine, el teatro está de luto porque se nos ha ido una grande como María Dolores Pradera a la que tuvimos el placer de entrevistar precisamente aquí en este programa, en Herrera en COPE. A los 93 años se nos ha ido una dama de la canción española que enlazó como nadie la música de España y la música de Iberoamércia. Que descanse en paz.