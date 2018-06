"Aunque Cataluña es a Podemos lo que la criptonita a Superman, Iglesias está encantado con Torra"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este martes 26 de junio. Estamos ya metidos en el verano y cuando se quieran dar cuenta la mitad del país está de vacaciones y la otra mitad deseando de irse. Tenemos al peregrino Carlos Herrera por el noroeste peninsular. Justo la zona en la que puede que llueva esta mañana, además del Cantábrico occidental y norte de Castilla y León. Por lo demás, se puede resumir como mucho calor en el interior y, lógicamente, en Andalucía. Vamos, lo normal para finales de junio.

Como también es normal que la cabra tira al monte. Si tú eres soberanista, pues no te vas a levantar diferente del día a la noche. Para los que dicen que van a arreglar esto de Cataluña fácilmente porque ahora no está el PP y ahora estamos nosotros y en Moncloa ahora se respira otro aire y se hacen otras fotos, para los que creen que con diálogo todo saldrá bien, para los que se plantean recuperar las partes del Estatuto que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y que si las hubieran tenido los nacionalistas, como eso de la independencia judicial, habría que ver qué hubiera sucedido, para toda esa gente Quim Torra se lo ha dejado muy claro: "Nosotros estamos en una especie de hibernación. Estamos haciendo recuento de qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Y luego, dentro de un tiempo, pues ya veremos. Pero seguimos siendo soberanistas y seguimos teniendo el mismo objetivo".

Quim Torra, que es un hombre leído, efectivamente, y que es un hombre que le gusta escribir, a veces se pasa con los insultos hacia aquellos que no son, vamos a decir, catalanes Cinco Jotas, pues ha escrito un libro sobre su estancia en Suiza, sobre lo bonita que era Suiza, cómo se respetaban los idiomas y todas esas cosas. Y en esa presentación ha reconocido una cosa bastante interesante. Le ha dicho a los catalanes: “Escribir vuestras memorias porque os van a servir para interiorizar lo que habéis hecho bien y lo que habéis hecho mal. Y habrá que contarle a los niños catalanes del futuro, si puede ser que no pase demasiado tiempo, lo que se debe hacer para que, cuando hagamos otro 1 de octubre, que lo vamos a hacer, pues ese 1 de octubre salga bien”.

La mitad más uno de Cataluña se pone de los nervios cuando escucha esto. Y se pone en guardia. Y luego hay otros a los que se quedan igual o, incluso, casi que les gusta la música, como Pablo Iglesias, que ayer fue a ver a Quim Torra, y el hombre... Pues está encantado. Y mira que a estas alturas Iglesia sabe que Cataluña es a Podemos lo que la criptonita a Superman. Cada vez que se acerca le sube la fiebre. Pero la cabra, como decimos, tira al monte. Eso de dar palos a la monarquía, lo de reconocer el derecho de autodeterminación, lo de tratar de forzar un referéndum separatista vinculante. En definitiva, todo eso que ayude a romper el país, pues cómo va a decir Iglesias que no. Iglesias escucha alguien decir eso, y dice: “Hombre, si es que eres mi hermano. Cómo no voy a simpatizar contigo. Mucho más que con el Partido Popular”. Así que Iglesias ahora se ofrece como mediador en la distensión y está a favor del acercamiento de los presos catalanes a cárceles catalanas. Incluso les va a visitar próximamente a las cárceles para hacerse la foto. Son tiempos de fotos. Y ahí le tienen para lo que haga falta.

Hablaba Iglesias de los presos catalanes, pero también se ha hablado en las últimas horas de los presos etarras. Primera reunión de Pedro Sánchez con el Lendakari Urkullu para bordar todo lo que se le puede dar a los nacionalistas vascos para tenerles más o menos en el paraguas del PSOE. En este nuevo escenario en el que se pretende que PP y Ciudadanos no toquen bola en la política española por más que puedan tener una mayoría social o una mayoría parlamentaria. De momento, van a crear una comisión para estudiar el posible acercamiento de presos etarras, 37 transferencias pendientes y la gestión de la seguridad social, aunque el Gobierno niega que eso vaya a romper la caja única. El caso es que el Lendakari parece estar bastante contento.

Como venimos contando, hemos pasado de un escenario en el que la pauta la marcaba el PP acompañado por Ciudadanos, a otro en el que el PSOE aplaudido por Podemos pretende revertir muchas cuestiones fundamentales, cuestiones de país que se suele decir, que deberían requerir más consenso.

Y todo esto con un PP que sigue fuera de juego, que sigue en el taller, en reparación. Nueva jornada de primarias con Cospedal lanzando una idea. Que los dos candidatos elegidos por la militancia acuerden una candidatura de unidad, de manera que solo uno de ellos acuda al Congreso. Sus rivales han dicho que no, que ellos ya que están puestos quieren luchar para convencer a la militancia el 5 de julio y después ya se verá qué dicen los compromisarios. Así lo explicaba, por ejemplo, Pablo Casado.

A todo esto, como se pueden imaginar, la crisis migratoria sigue ahí. Como decimos, como el dinosaurio del cuento de Monterroso, despertó y ahí seguía la crisis. Solo ayer lunes casi 700 inmigrantes fueron rescatados en las costas españolas. Solo en un día. Y a eso hay que sumarle los 1000 del fin de semana. Y otras 300 siguen a la deriva en el Mediterráneo en el famoso Lifeline y un carguero danés que, a diferencia del Aquarius, no encuentran gobierno que les ampare.

Hoy Pedro Sánchez volverá a hablar de migración en Berlín con Ángela Merkel. Pero el Gobierno ya ha dejado claro que lo del Aquarius que tantos aplausos provocó no se volverá a repetir. Las explicaciones que han dado son un poco.... Un poco raras. Dicen: “Es que ese barco no está preparado para venir a España”. Tampoco lo estaba el Aquarius con 600 personas a bordo. ¿Qué pasa? Que se llevaron a dos barcos de acompañamiento para repartirse la carga. Y al final, llegaron. Así que, si se quiere, se puede. El problema es que ahora no se puede.

Y, ayer, curiosamente por la noche en declaraciones a 13, escuchábamos al cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, que defendía los derechos humanos, que defendía siempre, siempre, no solo con la foto, a los inmigrantes, y que lamentaba que algunos hayan buscado el aplauso fácil con la llegada del Aquarius a Valencia.

Y como todos no son penas, que también hay pequeñas alegrías para el bolsillo, pues tenemos que hablar de noticias de esas que interesan a la gente. El Banco de España ha confirmado que los trabajadores que cobren por debajo de los 18.000 €, tendrán una rebaja de 500 € en el IRPF merced a los presupuestos aprobados por el PP.

Además, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para que el salario de diez millones de trabajadores del sector privado suba hasta un 3% de manera orientativa, y si la economía va bien, en los próximos tres años. Ahora lo que falta es eso, que la economía no se estropee.