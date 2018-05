"¿Se atreverá Sánchez a presentar una moción con el apoyo de los independentistas?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Lo que sube es la temperatura política y mucho después de que la temperatura judicial ayer fuera incandescente. Literalmente incandescente. Estábamos hablando con Mariano Rajoy. Eran las 9 de la mañana. Le preguntamos por la sentencia de la Gürtel. Contestó Rajoy: “Siempre preocupa pero son casos, 10-15 casos, muy alejados en el tiempo.” Fue un vaticinio algo inexacto porque aunque estuvieran alejados en el tiempo, la sentencia resulta demoledora y, casi si me permiten, abrasiva. Algunos piensan que, incluso, desproporcionada. Pero ciertamente de consecuencias políticas que todavía están por saldar y, si les parece, esta mañana echaremos un vistazo a todas ellas.

¿Qué es lo que considera esta sentencia que ha convulsionado la vida política, que incluso abre la vía a una moción de censura? Acredita un sistema de corrupción institucional entre la trama de Francisco correa y el Partido Popular a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública.

La condena: 29 procesados que suman 351 años de cárcel. 8 han sido absueltos, entre ellos, Álvaro Pérez. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, 33 años de carcel. Su esposa, Rosalía Iglesias, 15 años. El cerebro de la trama, Francisco Correa, 51 años de cárcel.

Jugar a la justicia comprada es siempre peligroso. Pero vean ustedes los despropósitos del Código Penal español o de la interpretación del Código que hacen algunos jueces y algunos fiscales. La pareja que secuestro y mató a Miguel Ángel Blanco fue condenada a 50 años. Correa por esos delitos de corrupción, 51 años. José Bretón, el que asesinó a sus dos hijos, 40 años. 51 años Correa. 37 años Pablo Crespo.

El Tribunal considera probado que el PP se financió con una caja B y se benefició con la actividad de la trama por lo que le condena a devolver 245.000 euros. Y se permite cuestionar la credibilidad de Rajoy como testigo en el juicio al negar la existencia de la caja B en el seno del PP. Es que el asunto de la caja B no se contempla en este proceso. Hay una parte separada para hablar de la caja B. Y, hombre, dudar del testimonio de un testigo invita que le puedas acusar de falso testimonio, cosa que no hacen pero sueltan el regalito. Dos viejos conocidos de la ficción: de Prada y de Diego. Con un voto particular, el de Ángel Hurtado, que defiende que el PP debió de ser absuelto porque los pagos de la Gürtel en actos de campaña de Pozuelo y Majadahonda se hicieron a espaldas del PP nacional y no sé beneficio de ellos.

Claro, ese voto particular lo que abre es la vía del recurso -la sentencia no es firme- hacia el Supremo. Y es de imaginar que por ese camino seguirán alguna de las alegaciones que pueden hacerlas las defensas correspondientes. Pero, como les digo, hay muchas consideraciones que podemos hacer al respecto.

Al PP le persigue el pasado. La sentencia se venía... La sentencia venía amenazando hacía mucho tiempo, incluso algunos la daban por descontada. Pero, claro, viendo la literalidad de las condenas uno se pregunta qué van a dejar los jueces para el caso del 3%, por ejemplo. Porque en el caso Palau y en el caso Filesa fueron mucho más contemplativos. Este es un proceso en el que algunos miembros del Partido Popular veían venir alguna severidad caracterizada por aquellos que hicieron lo posible para arreglar como ponente a Ángel Hurtado. Es decir, tanto de Prada como de Diego y, además, la forma en la que fueron nombrados después de hacer todo lo posible para que no fueran ni Enrique López ni las señoras Piel, que eran a los que les tocaba por reparto.

Pero bueno, eso quizá sean consideraciones menores. Importantes, pero menores. Lo importante es que... Oiga, realmente el mes de mayo, este mes de mayo para el Partido Popular,hubiera sido mejor que no existiera. Es lo que decía la sevillana, como les contaba antes. “Vaya mes de mayo, vaya mes de mayo. Que sí malo la echaré, más malo era el caballo”. Pues exactamente igual. Empezó la cosa con la Comunidad de Madrid y miren cómo ha acabado.

Todo eso horas después de haber aprobado unos presupuestos que, les pregunto, si esta sentencia hubiera salido como pretendían los dos ponentes principales el martes por la tarde, querían que saliera incluso sin el voto particular, no quiero ni pensar que fuera para influir en los presupuestos, ¿ustedes creen que los presupuestos hubieran sido aprobados? ¿Quién se resistió como gato panza arriba en juzgado para que la sentencia no apareciera cuando querían de Prada y de Diego? Había que esperar el voto particular de Ángel Hurtado. Pero vuelvo a decirte, incluso temas menores para el panorama desolador que le queda al PP. Es que del caso Gürtel le quedan todavía 6 o 7 piezas separadas. Es que todavía le queda la Púnica, es que le queda el caso Lezo. ¿Ustedes imaginan lo que es afrontar esa situación y pretender que haya algún tipo de estabilidad política? Es prácticamente imposible.

Miren, las consecuencias de todo esto es que hoy decide Pedro Sánchez si presenta o no una moción de censura. A Pedro Sánchez le dicen en su partido, ¿cómo has presentado una moción de censura en la Comunidad de Madrid por un máster de chichinabo y no la vas a presentar en el Congreso de los Diputados por un caso en el que la sentencia dice que el partido del Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? Y, además, demuestra una trama de corrupción manifiesta entre algunos miembros del Partido Popular en años pasados, etcétera también. Y, segundo, ¿cómo no vas a presentar una moción de censura y aprovechar el impulso que ello pueda tener cuando llevas un año y no has movilizado nada todavía en el tablero político español? Con lo cual, seguramente se va a ver obligado a presentarla.

Pero, claro, ¿con qué apoyos cuenta? Con Podemos. Necesitaría Ciudadanos, y lo que pretende es retratar a Ciudadanos. Pero Ciudadanos, Rivera prefiere que Rajoy se abrase solo, retirarle el apoyo a excepción de los casos importantes como el de Cataluña, y dejar que se vaya consumiendo, y él creciendo. No va a nombrar ahora un gobierno de izquierdas y a Pedro Sánchez presidente de un Gobierno que puede convocar elecciones o no, vaya usted a saber. Bueno, tiene la solición del Gobierno Frankenstein. Pero conseguir una moción de censura y aprobarla con el apoyo de Esquerra, de Bildu, del Pdecat y, luego, pretender seguir aplicando el 155 en Cataluña, con esos que te han hecho a ti presidente del Gobierno, difícil. Difícil que la salida sea por ahí, así que ya veremos. En cualquier caso la cosa está muy entretenida.