Así responde Herrera a los insultos de los independentistas contra Borrell

Pedro Sánchez contará en su nuevo Gobierno con Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. El político catalán, de 71 años, ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias Económicas, vuelve así a la primera línea política dos décadas después de haber sido ministro en el último Gobierno de Felipe González y tras renunciar en 1999 a la candidatura a presidente del Gobierno que ganó en primarias a Joaquín Almunia. Su presencia mediática y su prestigio se potenciaron a finales del año pasado, en los meses de más tensión tras el referéndum secesionista del 1-O, a raíz de sus intervenciones en contra de la declaración unilateral de independencia y en favor de la unidad de España, en las manifestaciones de Barcelona convocadas por Sociedad Civil Catalana.

Por estos motivos, su elección no ha gustado nada entre los partidos independentistas catalanes que, paradójicamente, votaron a favor de este nuevo gobierno de Sánchez en la moción de censura contra Rajoy. "Jacobino es lo más fino que le han llamado", ha remarcado este martes Carlos Herrera en su monólogo de este martes.

El comunicador también ha querido responder de manera muy rotunda a los insultos que ha recibido el dirigente socialista. "Dicen que su elección es una vergüenza y un odio a lo catalán. Porque ya saben ustedes que, en la estructura mental de esta gentuza, el que no es independentista por supuesto no es catalán y, mucho menos, un buen catalán. Pero es que, además, es un enfermo de odio. Pero, ¿qué coño de odio a Cataluña? En todo caso tú me parecerás un cretino, que es un juicio bastante bondadoso viendo lo que hay por ahí. Pero, ¿odio a Cataluña? Bueno, pues eso se lo están diciendo a un catalán que es Borrell, una de las figuras que más se ha significado contra el proceso independentista", ha sentenciado Herrera.

El comunicador ha destacado que Borrell tiene habilidades para la administración, es un europeísta convencido y nunca ha tonteado con el separatismo. "Es la auténtica bestia negra del separatismo. Con este nombramiento, lo que hace Sánchez es nombrar a un tipo capaz para el trabajo que va a tener que desarrollar: convencer a Europa de que el procés es un cuento. Porque hay parte de Europa y parte de la prensa europea que se lo cree. Y ese trabajo Borrell lo puede hacer bien", ha dicho Herrera.

