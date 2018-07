Expósito sobre la medida de Sánchez: "¡Qué más dan los trescientos y pico asesinatos de ETA sin resolver!"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en el monólogo de este martes las medidas tomadas por el nuevo Gobierno de Sánchez: "Lo único que faltaba es que el Gobierno...de España se entiende, no cumpliera con la ley...otra cosa es que la incumpla el Gobierno de Cataluña...pero seamos sinceros...a eso ya estamos acostumbrados. El tema es que las primeras medidas de este Gobierno de Sánchez, reconozcámoslo. Han tenido y tienen su gracia. Su legalidad y su gracia".

En resumen, hay tres grandes modificaciones: "Lo primero...un real decreto...legal, por supuesto, para la presidencia de RTVE. Desde luego lo más urgente que tenía pendiente el Gobierno y el pueblo español. Eso sí...de la mano de Podemos. Todo sea por lo de progresistas y reformistas".

El segundo avance, tiene que ver con los independentistas: "El acercamiento de los políticos independentistas catalanes presos...acercamientos a prisiones catalanas. Insisto...todo legal...pero cuanto menos, no me digas que no, llama la atención...Porque esta medida coincide en el tiempo con la petición de Puigdemont de chófer, escolta, secretaria y gabinete...petición concedida, por supuesto. Y con el enésimo órdago de Torra para convocar otro 1 de octubre...y con las embajadas abiertas y la embajadora Meritxell Borrás, huida en Bruselas, como eso...como embajadora en Bélgica. Y más a más...el acercamiento coincide con la enésima humillación pública al rey".

Y la tercera medida que ha hecho el Gobierno de Sánchez tiene que ver con el acercamiento de los presos etarras al País Vasco: "Tooodo dentro de la legalidad...por supuesto...pero otra cesión. Porque el PNV necesita presionar a Batasuna, Bildu, Sortu o como se llamen...y para ello necesita "vender" el acercamiento como un logro independentista. Y así lo está haciendo".

Y Expósito finalizaba: "En suma...o en concluyendo que es lo mismo...las cesiones son legales...pero son cesiones. Forman parte de la negociación...el problema es que no se quiere reconocer...cuando se miente. Como si fuéramos tontos y tontas, por supuesto. Como sino supiéramos de qué va esto de la política...de la política con ochenta y tantos diputados. La tele con Podemos que es lo único que le interesa. Los indepes presos para los nacionalistas catalanes por aquello del procés y los presos etarras para el PNV. ¡Qué más dan los trescientos y pico asesinatos sin resolver! Pelillos a la mar".