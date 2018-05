Expósito: "Una cosa es creerte superior y otra es convocar un referéndum bolivariano para refrendar tu chalet"

Ángel Expósito ha dedicado uno de sus monólogos de este miércoles a valorar la consulta que Podemos puso en marcha ayer para decidir si Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir en sus cargos del partido después de la compra de su chalet de 600.000 euros en Galapagar. El comunicador supone que "para la política de primera línea, como para lanzar un penalti o para presentar un programa de radio, hace falta un puntito o un muchito de arrojo, de desparpajo y hasta de morro. No lo vamos a negar. No seamos necios ni falsos modestos. Pero lo de Pablo Iglesias e Irene Montero está pasando de castaño oscuro. Una cosa es tenertelo creído y otra que el resto seamos idiotas. Una cosa es creerte superior y otra muy distinta es convocar un referéndum bolivariano, por supuesto, para refrendar tu chalet.

Expósito critica que las decisiones domésticas vayan a ser sometidas "a la voluntad de la militancia". "¿Se puede tener más alto concepto de sí mismo? ¿Por qué no sometieron a la militancia si aprobaban o no que Irene se quedara embarazada? ¿Puede un líder político poner en jaque a su organización por un asunto absolutamente privado?", se ha preguntado el comunicador.

"La demagogia de Monedero, Iglesias, Errejón y Echenique parecía imposible de superar... y resulta que no. Que se superan ellos mismos. ¿Te los imaginas gobernando de verdad y pisando moqueta en serio? Yo no me pierdo el próximo mitín de Pablo e Irene, juntos, cogidos de la mano y al grito por la lucha obrera, por la Revolución... con el casoplón de 90 millones de pelas de fondo", ha sentenciado.