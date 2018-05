Expósito: "Iglesias, to' progresista y reformista, a lo mejor no era tan listo"

Ángel Expósito ha vuelto a dedicar uno de sus monólogos de este jueves en 'La Tarde' a la polémica compra del chalet de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. El comunicador ha abierto el espacio recordando una intervención del líder de Podemos hace unos años en un programa de televisión. "Igual me toca venir a vivir aquí (a Moncloa) aunque me gustaría seguir mi viviendo en casa. Me gustan los que siguen con su gente, los que siguen en su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece a la de la mayor parte de los españoles. Esto diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente", decía Iglesias en el programa de Ana Pastor.

"De verdad que no recuerdo que a los periodistas nunca nadie nos los haya puesto tan fácil. El tema es que aquí Iglesias, to' progresista y reformista, a lo mejor no era tan listo. Tan bolivariano y envidioso de los venezolanos, sí. Pero tan listo... a lo mejor no", ha advertido Expósito en su monólogo. Y en cuanto a la entidad que les ha concedido su hipoteca, Expósito apunta: "Me cuentan desde el sector inmobiliario que si el precio eran 615.000 euros y la hipoteca 540.000 han tenido que apoquinar en efectivo 75.000 pavos más gastos. Por lo que les han dado casi el 88% del préstamo. Cosa que, desde luego, no se lo dan a cualquiera. ¿Se otorga esa pasta y ese porcentaje con dos años de contrato que les queda como diputados? Y otra más: ¿Les mantendrán la hipoteca si tienen que dimitir porque les obligan las bases? A mí me da que tanto para lo del contrato temporal... ¡ja! y me da que para lo del referéndum... ¡ja! y ¡ja!"

Por último, Expósito ha recordado unas declaraciones de Errejón en las que el miembro de Podemos decía: "Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue".