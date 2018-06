El dardo de Expósito a Tania Sánchez: "Tu ex cobra un pastizal de esos ayatolás machistas que criticas"

Ángel Expósito ha dedicado su monólogo de este jueves en 'La Tarde' a la "pifia" de Tania Sánchez por un comentario que hizo ayer sobre Irán. La actual número tres de Iñigo Errejón escribió el siguiente tuit: “¿Por qué se permite jugar en el mundial a la selección de un país que prohíbe a las mujeres entrar en los campos de fútbol? ¿Por qué nuestra selección no dice o hace nada? Nuestros deportistas no deberían olvidar que representan a un país orgulloso de su defensa de la igualdad”.

El comunicador ha recordado a la dirigente la relación de su partido con este país. "Desde luego que no le falta razón por decir que es un país machista. El problema es que se ha pasado de lista, precisamente, por la relación de Podemos con Irán que, cuanto menos, es curiosa. Además de económica y mediática. Y si no, que recuerde lo que en su día dijo el ex de Tania Sánchez, el mismísimo Pablo Iglesias, sobre el régimen de los ayatolás".

El comunicador se refiere a cuando Iglesias dijo que a los iraníes les interesaba que se difundiera en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afectaba a sus adversarios. "Lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Quien haga política tiene que cabalgar con contradicciones", decía Iglesias.

"Hay que recordar que Podemos y su líder presentan un programa con una televisión iraní. Y cobrando, por supuesto, un pastón", ha señalado Expósito. "Poco después, Tania Sánchez borró el tuit. Es lo que tiene cabalgar con contradicciones o tuitear tonterías como que España no debe jugar al fútbol contra Irán por ser un país machista, cuando tu ex cobra un pastizal de esos mismos ayatolás progresistas, reformistas y machistas" finalizaba el presentador de 'La Tarde'.