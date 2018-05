La contundente respuesta de Expósito a Zapatero: "Los venezolanos huyen de la mierda que les invade"

Ángel Expósito se ha negado en su monólogo de este lunes a comentar el resultado de las "presuntas elecciones" en Venezuela. "Han organizado otros comicios para reafirmar el régimen chavista. O reafirmar la miseria y el aplastamiento. El problema es que aún hay quien les ríe las gracias. Hablo de quien respalda esa falsa revolución disfrazado de mediador", ha dicho al inicio del programa.

El comunicador se refería, cómo no, a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno participó ayer en los comicios como observador internacional. "Respeto a mi presidente del Gobierno y parto de la buena voluntad de cualquier político, pero yo sí conozco en primera persona el olor del drama venezolano, porque pongo cara y lágrimas a la infinita tragedia del pueblo de Venezuela. Propongo que Zapatero, en vez de hablar en las puertas del palacio de Miraflores y en vez de hacerse fotos con Maduro, haga declaraciones en el puente Simón Bolívar".

Expósito ha recordado las declaraciones de Zapatero, que pedía "no desautorizar unas elecciones por cuatro titulares de cuatro líderes políticos". "Hemos partido de un gran prejuicio y los prejuicios son dogmas, y los dogmas llevan al fanatismo y al desastre. Esto ha sido una descalificación preventiva de las elecciones. Y eso siempre es un fracaso. Quienes apuestan por esta vía, no van a acertar con Venezuela", dijo Zapatero. Y sus palabras han encontrado respuesta en Expósito: "¿El propio Zapatero entiende lo que ha dicho? ¿Se refiere cuando habla de cuatro titulares a Felipe González o al resto de mandatarios americanos y de la Unión Europea? ¿Se atreve a decir que hay pocos elementos de juicios?"

"Yo - perdón por la autocita - sí tengo los elementos de juicio: el ruido de los ruedines de miles de maletas huyendo de la miseria; la sarna que yo vi y olí en la frente de los niños; las venezolanas mendigando por antibióticos veterinarios; los hombres durmiendo como pordioseros en el parque Santander de Cúcuta; las victrinas con cerraduras de seguridad que encierran jabón y compresas; las lágrimas; la pena; los hombres famélicos; los espías venezolanos infiltrados en Colombia... ¿Y aún dice Zapatero que los dogmas llevan al desastre? ¿Todavía tiene el cuajo de descalificar con cuatro titulares? ¿Y se atreve a dar lecciones? Él dira lo que quiera, pero a mí no se me borrará jamás la cara de aquella venezolana de 25 años en la parada. Feliz porque podía sobrevivir en Colombia vendiendo chucherías puerta a puerta. Al acabar la entrevista, me apartó y me dijo: 'Digo que... si usted me acompaña... Yo le correspondo... por dos dólares'. Las venezolanas cruzan el puente Simón Bolívar para prostituirse por dos dólares. Y no buscan un titular, ni elementos de juicio, ni descalificaciones preventivas... Tan sólo huyen de la mierda que les invade. Una miseria que se extiende sobre un inmenso mar de petróleo. A pesar de los palmeros", ha concluido.