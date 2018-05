"El nacionalismo tiene miedo de que C's pueda ganarle por goleada"

"Bienvenidos a 'Fin de Semana.

Hasta Berlín se han ido con los gastos pagados los de Junts Per Catalunya para no decir nada. El día 20 se celebrarán elecciones si no hay presidente. A Puigdemont le servirá para hacer el mártir unos días más.

El nacionalismo tiene miedo de que Ciudadanos pueda ganarle por goleada. Se ha guardado una tercera opción con varios nombres. Hay candidatos a patadas, porque lo único que necesita es la hispanofobia.

Tendremos presidente de la Generalitat, y no será Elsa Artadi. Los tiene bien puestos, se deja mandar mal. Puchi sabe que ella le haría sombra.

A los alemanes todo esto les da absolutamente igual. En Europa se habla de China, de su imparable ascenso industrial. Esto les importa un bledo.

Queda circo hasta el día 20".