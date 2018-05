Cristina L. Schlichting: "No habrá Gobierno golpista"

No lo habrá porque si Quim Torra no cambia de candidatos y no elimina de su lista de consejeros a los encarcelados y a los fugados, Mariano Rajoy no publicará en el BOE catalán los nombramientos ni retirará el 155.

La medida se insinuó el viernes, cuando el portavoz Íñigo Méndez de Vigo conminó a Torra a no provocar problemas nombrando ministros locales imposibles:

Moncloa confirmó ayer que no permitirá la oficialización de un gobierno de rebeldes a la Constitución. Por el artículo 155, que en estos momentos sigue en vigor, el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña depende directamente de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que no oficializará la orden con la lista del nuevo Ejecutivo catalán si lleva consejeros cesados precisamente por la aplicación del 155. Se considera que ni Turull ni Rull, actualmente en la cárcel, ni Comín ni Puig, en fuga, podrían garantizar la gobernabilidad de Cataluña ni el cumplimiento de sus cargos.

Moncloa emitió ayer un comunicado en el que expresó que la supuesta voluntad de diálogo del Gobierno de Torra “no es sincera” y no ha durado ni 24 horas. Se considera que la lista de consejeros no permite un gobierno real de la autonomía y demuestra que lo que se quiere es mantener la estrategia de confrontación con el Estado.

Desde el diario La Razón el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con Rajoy: “Apoyamos -dice en entrevista de portada- que el Gobierno rechace el nombramiento de presos y huidos”. El dirigente refuerza en la entrevista su imagen de hombre de estado centrado y afirma que Alemania jamás habría nombrado a un dirigente xenófobo como Quim Torra.

El nuevo presidente catalán había barajado incluso la posibilidad de proceder a la toma de posesión de los encarcelados acudiendo personalmente a las cárceles, a sabiendas de que el juez Llarena no permitirá seguramente la salida de los presos, ya que considera que hay riesgo de fuga y de reiteración del delito.

Se espera ahora la reacción de los nacionalistas, que pueden persistir en el nombramiento de los rebeldes y forzar la continuación del 155 o sustituirlos por otros nombres, como ya anunciaron que podría hacer si los encarcelados y los huidos no podían ser nombrados.

Cabe ahora la posibilidad de que Torra recurra a su plan B. En su día afirmó que si Rull y Turull no conseguían el permiso del juez para salir de prsión serían sustituidos por Damia Calvet y Elsa Artadi. Con respecto a los fugados, los nombres alternativos fueron David Elvira y Laura Borrás.