Oposita 4 días después de dar a luz con bebé incluido

Realizar una oposición con un bebé de tan solo cuatro días en tus brazos y que toma el pecho a demanda no parece que sea, a priori, el mejor de los escenarios y menos para realizar una oposición en condiciones.

Sin embargo esto fue lo que este pasado sábado le ocurrió a Olaya García, una docente asturiana, a la que para no perder su puesto de trabajo no le quedó otro remedio que ir al examen con su bebé recién nacido.

Y eso que Olaya había intentado por todos los medios que se tuviera en cuenta su situación. No sabía exactamente cuando iba a dar a luz pero estaba claro que no se encontraría en la mejor de las circunstancias. O recién dada a luz, como así fue, o a punto de ello.

Pero no hubo manera. Y es que la Consejería de Educación -que tuvo conocimiento días antes del parto de la situación de Olaya- no dio su brazo a torcer pese a las alternativas que se pusieron encima de la mesa. “Me dijeron que solo consideraban como causa de fuerza mayor para no acudir a la cita del examen que estuviera hospitalizada”, señala en 'Mediodía COPE'.

SIn embargo se portaron mejor desde el tribunal. Le habilitaron una sala para poder dar de mamar a su pequeño y poder hacer el examen. “El tribunal era excepcional así que le di el pecho al niño y pude hacer el examen”, reconoce Olaya que explica que apenas lo había preparado y que simplemente se presentaba para mantener su plaza de interina.