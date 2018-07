Robo de perros pequeños en Orense para sparring de razas peligrosas

La voz de alarma la ha lanzado María José Álvarez. Su perro Bimbo ha desaparecido y por más que lo ha buscado, incluso con batidas con los vecinos no han conseguido localizarlo.

Ya son 15 los pequeños perritos que han desaparecido en la zona del municipio gallego de Cortegada en Orense. Bimbo desapareció en abril, " en la zona han desaparecido cinco perros, pero hay que tener en cuenta que muchos dueños no denuncian la desaparición porque a lo mejor, no les tienen puesto el chip y por ello no dicen nada", cuenta en 'Mediodía COPE', María José.

"Nos consta que el SEPRONA está investigando y creen que posiblemente les estén robando para hacer de sparring con perros de presa", advierte esta vecina que han hecho batidas y han pegado carteles por todas partes, incluso en el norte de Portugal para encontrar a Bimbo, "no era un perro al que le gustara estar en al calle todo el rato".

En Galicia hay una oleada de desapariciones de perros, "lo que me llama la atención es que en el pueblo que tan solo somos 70 vecinos si vemos un coche extraño ya estamos investigando quién puede ser, tiene que haber un cómplice en el pueblo" sospecha María José que lleva ya dos meses sin el pequeño Bimbo.