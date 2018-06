¿Qué requisitos hay que cumplir para poder entrar en EE.UU.?

Y rellenar la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) que es como explica Eduardo Lorenzo, abogado experto en Visados de GestionLegal, "el sistema electrónico de autorización de entrada, un sistema 'on line' sobre el que no puedes tomar ningún tipo de medida preventiva simplemente se te exige volcar tus datos personales, laborales, datos tus viajes recientes y ese sistema da un resultado puede ser de aceptación de entrada o de denegación automática".

Denegación automática que es lo que le ha ocurrido a Javier Solana, ex Secretario General de la OTAN, que tenía previsto viajar a Estados Unidos pero recientemente ha estado en Irán, país que forma parte de la lista negra de países para la administración Trump.

"Nada podía hacer el señor Solana para evitar el resultado negativo de la autorización de entrada. Si incumples alguno de los parámetros que ellos entienden como motivo de denegación pues estás denegado y como se ve no hacen distinciones entre personas comunes y personas de máxima notoriedad política como de relevancia pública" aclara el abogado experto en visados.

Esta denegación le ha impedido al político español acudir a un acto en la Brookings Institution. ¿Qué tiene que hacer Javier Solana para poder entrar en EE.UU.? "El hecho de que el sistema ESTA te de un resultado negativo no quiere decir que no pueda entrar en EE.UU. sino que tiene que hacer más papeleo, solicitando el visado para entrar. El ESTA es un sistema muy sensible a la hora de que todos los datos concuerden, pero no suele ser habitual que le pase a mucha gente".

Eduardo Lorenzo aconseja, por tanto, para no cometer errores: "tener el pasaporte en vigor, debe ser de lectura electrónica, tarjeta de crédito para el pago de la tasa que es de 14 euros y debe disponer de su información personal de contacto y de los empleos más recientes. Si el resultado es negativo hay que acudir a la Embajada de EE.UU solicitar una cita previa, pagar una tasa de 160 euros y solicitar una entrevista de visado con un funcionario consular".