¿Qué hace un registrador de la propiedad?

El Registro de la Propiedad es la institución pública mediante la cual se adquieren el dominio y demás derechos reales con absoluta seguridad y sin temor a reivindicaciones inesperadas. La función primordial del Registro no es publicar actos y contratos sino asignar de manera inatacable la titularidad de una propiedad.

Para entenderlo mejor, este ejemplo: Si tienes un terreno no es tuyo así sin más. Para ello está el registro para que las propiedades decada uno estén registradas y protegidas gracias a él y a los registradores que certifican que esa propiedad es tuya.

Para llegar a ser registrador/a hay que aprobar una oposición a la que sólo se pueden presentar los licenciados en Derecho que poseen la nacionalidad española.

La oposición es bastante dura, consta de cuatro ejercicios, dos de los cuales son orales y los otros dos prácticos. No obstante, el número de aprobados queda ya determinado en el tercer ejercicio. El temario permite adquirir una formación general en derecho privado y, en particular, en derecho hipotecario. Se podría decir que saques la plaza o no, el tiempo no lo habrás perdido. Habrás invertido horas de tu vida en ampliar tus conocimientos y en especializarte en áreas que, quizás, a priori no hubieses ahondado.

Los registradores de la propiedad pueden ejercer su profesión en tres registros diferentes, lo cual, en la práctica, favorece su especialización:

1. Registro de la Propiedad: sirve para inscribir y dar publicidad a la propiedad de los bienes inmuebles y de los derechos que recaen sobre los mismos. En él queda constancia de toda titularidad.

2. Registro Mercantil: Es un instrumento de publicidad para la seguridad del tráfico jurídico mercantil. En él quedan grabadas todas las transacciones.

3. Registro de Bienes Muebles: Tiene por objeto la publicidad de la propiedad y de las cargas sobre bienes muebles, así como de cláusulas contractuales y sentencias en el caso de las condiciones generales de la contratación. En él toda la información sobre un bien mueble queda registrada y es consultable.

En 'Mediodía COPE', Rosario Jiménez Rubio, decana de los Registradores de la Propiedad de Andalucía Oriental, contaba como "el registrador es un funcionario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia, especializado en Derecho Privado, sobre todo Hipotecario, tiene una formación muy dura y una oposición muy dura y una vez superada se dedica a desarrollar su actividad con criterio de independencia, imparcialidad y criterio territorial, cada uno está predeterminado en un distrito, el mío es Baza y no somos elegibles con esto se asegura una calificación registral independiente".

¿Qué diferencia hay entre el registrador y un notario? "El registrador no está presente en la formalización del documento, el notario es el encargado de otorgar la documentación públcia notarial y dar fe de los contenidos de esa documentación y de la fecha en la que esa documentación se está formalizando. En el Registro de la Propiedad recibimos documentación notarial pública, recibimos documentación judicial que también es pública y administrativa que procede de todos los organismos de la Administración y también documentación privada autorizada por la ley y el reglamento hipotecario. Son funciones distintas, si bien, pertenecemos al Ministerio de Justicia con una oposición muy dura y una formación muy amplia y muy especializada, en eso sí nos asemejamos y el Registro cada vez es más conocido y la gente está más informada de que está más protegida por el Registro que el español es uno de los más perfectos del mundo" explica Rosario Jiménez que deja claro que Rajoy tendrá que atender al público, "no creo que vaya a estar en ventanilla, pero por supuesto que Rajoy tendrá obligación de atender al público como todos los registradores, como todos los demás".

Sobre el sueldo que va a percibir el expresidente del Gobierno, elevado, sobre unos 20.000 euros al mes, "es elevado, pero la oficina depende de sus ingresos, el registrador tiene que pagar a los empleados, hacerse cargo de todos los gastos de material, informático y demás" especifica la Decana de los Registradores de la Propiedad de Andalucía Oriental.

