Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: ¿qué pasa si no has contestado al aluvión de correos?

Es una mayor protección de nuestros datos ante la realidad actual del entorno digital que nos rodea y en el que la privacidad del usuario está más expuesta que nunca y es fácilmente identificable con las nuevas tecnologías. Un nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos o RGPD que entrará en vigor este viernes, 25 de mayo, para garantizar una mayor privacidad a un ciudadano que deberá dar su consentimiento explícito para que las empresas usen sus datos para fines distintos a los iniciales.

Todo servicio que utilice información personal, salvo que su política de privacidad previa al reglamento fuera ya clara, tendrá que revisarla e informar de sus cambios como parte de la nueva normativa europea, que incluye sanciones de hasta 4 millones de euros o hasta el 20 por ciento de la facturación anual de la empresa.

De ahí que durante todo el mes de mayo, todas aquellas empresas que tienen nuestros datos nos hayan bombardeado con correos electrónicos, pidiendo nuestras autorización para poder gestionarlos. "Las empresas tienen la obligación de mandar el correo, no hace falta que nos pidan el consentimiento en muchos, como es el caso de los bancos", explica Leandro Núñez, abogado experto en privacidad y nuevas tecnologías en 'Mediodía COPE'.

A veces son mensajes informativos sobre la nueva legislación y de cómo la empresa se está adaptando, pero en otros casos buscan actualizar los consentimientos de las personas con un sí explícito para el uso de sus datos personales para fines distintos a aquellos para los que fueron recabados. En esos casos, explica Leandro Núñez, "no solo vale el consentimiento para tratar los datos, entonces nadie se los daría a Hacienda, hay una paranoia con el consentimiento que genera dudas y pone nerviosos a los usuarios".

El usuario sabrá si una empresa es respetuosa con sus datos personales cuando sus preguntas sobre la privacidad de sus datos no sean planteadas de forma "indiscriminada y molesta".

¿Qué pasa si no has contestado y no das el consentimiento? "En principio tienen que borrar esos datos. Eso de que si en 30 días no nos contesta entenderemos que nos da su consentimiento, eso se acabó con el nuevo RGPD" advierte el experto en Derecho digital que señala que "nos tienen que clarificar para qué finalidades y cuánto tiempo van a tratar nuestros datos".

Cambios en la política de privacidad que son "sutiles, pero importantes" dice Leandro Núñez. La norma se parece a la anterior con una gran diferencia, "trata de adecuarse a la realidad de Internet".