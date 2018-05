El murciano que ha comprado el Lamborghini del Papa: "Cuando digo algo, lo cumplo"

Un murciano con buen corazón sintió hace unos días un vuelco al escuchar el motor de un Lamborghini. Pero este rugir, además, llevaba una bendición... la del Papa Francisco.

La empresa Rent Car Deluxe ha adquirido por 715.000 euros el Lamborghini Huracán RWD Coupé que la marca italiana de superdeportivos cedió en noviembre a Su Santidad para fines benéficos, tras ofrecer la puja más alta en una subasta organizada por la casa británica Sothebys. El director de la empresa, Martín López, ha contado este martes en 'Mediodía COPE' que todo nació del reto que él mismo se impuso. "Cuando digo una cosa, la cumplo. No soy una persona que dice tonterías. Y lo dije bien alto y claro: 'Voy a comprar el coche del Papa'", relata. Y Antonio siguió todos los pasos para inscribirse en la subasta. No contaban con que le iban a pedir un aval bancario, pero él dio su tarjeta de crédito y pudo finalmente comprarlo al ofrecer la cantidad más alta.

No tardará en recibir el coche en Murcia, aunque faltan algunos trámites de logística. Mientras tanto, Martin ha hecho una petición al Papa Francisco que ya va por buen camino. "Estoy a la espera de que me confirmen de que ya puedo recoger el coche y les he dicho que me haría mucha ilusión de tener una audiencia con él para que me bendiga de nuevo el coche", ha asegurado.

El coche va a ser usado para fines benéficos, ya que todos los ingresos que genere su alquiler los destinará a los más desfavorecidos. Quien conduzca el Lamborgini del Papa, lo que paga va a ir a los más necesitados.

La familia y amigos de Martín se sienten orgullosos de esta iniciativa y de la proeza de adquirir el lamborghini del Papa Francisco. En su entorno no se habla de otra cosa en los últimos días. Martín López ha empeñado hasta sus iluisiones por conseguir algo que nos hace a todos un poco mejores.