Los mejores deberes que tu profe te puede mandar para el verano

De todas ellas, la mitad, "son de obligado cumplimiento" tal y como ha puesto a pie de página el profe Manolo, tutor de 3º C del CEIP Beatriz Galindo de Bollullos de la Mitación.

La madre de uno de los alumnos subió las tareas veraniegas a Facebook y se han hecho virales. 18.000 personas los han compartido y los "Me gusta" suben en número cada día

Manuel Gordillo, el profe, lo que quiere es que sus alumnos de 7-8 años "disfruten de la familia, que escriban historias, que hagan cosas creativas, como mirar a las nubes y darles forma, pintar, leer comic se pueden hacer cosas divertidas y no solo en verano, hay que aprender divirtiéndose", dice en 'Mediodía COPE'.

Reir hasta que te duelan las mejillas, caminar sin zapatos, disfrazarse, visitar una biblioteca, soplar una cometa, y deicr 'TE QUIERO' mirando a los ojos, "ya tendrán momentos de que se queden todos los conocimientos que les vamos a ir metiendo año a año, hay que cambiar la educación con más audiovisuales que son más motivadores, cuando un chiquillo se divierte es cuando aprenden las cosas".

Dice el profe Manolo que deberían llamarse, "placeres de verano, también durante el curso no me gusta mandarles deberes para casa, solo los llevan los que no les ha dado tiempo terminar las tareas en clase. Hay que darle más importancia al esfuerzo, a la convivencia".

¿Qué les parecen? ¿Les gustan estos deberes de verano? ¿Cómo eran aquellos deberes que tuvieron cuando iban al cole?