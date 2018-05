Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid: "En el PP sabían lo de Cifuentes"

El expresidente madrileño, Joaquín Leguina, quien asegura que la celebración del 2 de Mayo ha tenido "un ambiente institucional recuperado. Ha estado muy bien el discurso institucional de Ángel Garrido, aunque hay una gran preocupación entre los miembros del Partido Popular ante lo que ellos consideran que es un desastroso final y es normal que estén así".

Leguina, el político que durante más tiempo ha estado al frente de la Comunidad de Madrid entre 1983 hasta 1995, lamenta lo que está pasando en el Gobierno regional con la dimisión hace una semana de Cristina Cifuentes, "es una desgracia que ha sobrevenido, dicen que es un fuego amigo. Yo ya lo he dicho cuando uno selecciona, el tema de selección de los partidos hay que mejorarlo, no solo el PP, otros también. Pero, hombre, usted sabía los problemas de conducta que tenía esta mujer, y no son cosas gravísimas, pero... Los soldados que pones en primera fila son los primeros que mueren. Ten cuidado con los soldados que tienen que ir ahí".

"Enterrar a una persona sin duelo pues..., no es bueno, pero en los corrillos que yo he estado, sí se ha hablado de la dimisión de Cifuentes" asegura el expresidente madrileño, Joaquín Leguina que ha contado como ha estado a gusto al estar sentado junto al Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, santanderino como él de nacimiento.

Leguina ha reincidido en 'Mediodía COPE' en algunas de sus reflexiones en una entrevista que publica este miércoles el diario 'ABC' en la que afirma que "esto que ha salido" de Cristina Cifuentes "lo sabía todo el mundo", desde Mariano Rajoy hasta "las secretarias", porque "si vas a poner a una persona de presidenta de la Comunidad tienes que saber quién es. Lo sabían, la llevaron al matadero".

Insiste en que si en el PP "hubieran analizado el currículum de esta señora sabrían que no podía ser presidenta de la Comunidad, que no podía ser la presidenta que va a hacer la gran regeneración del PP".

No obstante, cree que no todos son iguales, y que el caso de Alberto Ruiz-Gallardón "va a quedar en nada". "Lo que pasa es que un fiscal le debe tener un especial cariño y le persigue, pero no quiere decir que acabe condenado. Es una cuestión mediática", dice con ironía.

Cifuentes -que, según Leguina, "sabía quién era Ignacio González y ha ejercido una venganza contra él"-, "tiene un problema de conducta, por decirlo suavemente", un "problema psicológico importante".