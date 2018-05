José Vázquez, el policía de Oviedo que enseña Educación vial con marionetas y canciones

Canciones como la que este policía de Oviedo, improvisaba para el 'Mediodía de COPE' con la Educación vial como telón de fondo:

"Iba tranquilo en mi coche buscando aparcamiento

pasaba al lado de un parque junto al ayuntamiento

cuando la COPE yo estaba escuchando

había unos niños en la acera jugando,

la pelota se escapó, el coche la atropelló

y un niño salió detrás de ella corriendo

venía corriendo

si no lo llego a esquivar, me lo meriendo...."



Con música y letras pegadizas, José Vázquez lleva muchos años "24 años enseñando Educación vial. En 1997 compuse la primera canción y comencé a hacer gestos porque los niños se quedaban mejor con las letras y comenzamos a grabar en 1998"

Con Tuca, este perrito marioneta, todo es más fácil, "cuando compongo algo no me encasillo en un estilo, tengo que buscar algo que no esté muy de moda para que no se pase".