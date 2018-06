El drama de los niños inmigrantes separados en la frontera de EE.UU. provoca indignación mundial

Una foto y un vídeo han dado la vuelta al mundo en las últimas horas. Una foto y un vídeo que han provocado la ira, la repulsa, la indignación de todo el que ve o visiona.

En la foto se ve a una niña muy pequeña, solo dos años y mira aterrorizada a los mayores que la rodean. Ninguno es su mamá, tiene miedo

Este instante de terror de la pequeña era captado por el Premio Pulitzer de fotografía ,Jonh Moore. La niña había cruzado el Río Bravo con su madre para entrar en EE.UU. por la frontera de Texas. Agentes fronterizos les detienen y les separan, en aplicación de la política migratoria de Donald Trump.

El vídeo es aún más desgarrador si cabe. En él se escucha a los niños que acaban de separarse de sus padres en la frontera. ProPublica ha obtenido audio desde dentro de las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Mientras los niños lloran se oye a un agente bromear: "Aquí tenemos una orquesta".

Ante estos testimonios, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR ha instado a Estados Unidos a dar prioridad a la unidad familiar y a no separar a los niños de sus padres, tras entrar estos como indocumentados por la frontera sur del país.

"Hay maneras eficaces de asegurar el control fronterizo sin crear un trauma psicológico duradero para las familias por la separación de niños de sus padres", señaló en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Por ello, pide a EEUU que actúe "en el mejor interés" de los menores y ofrece apoyo al Gobierno a la hora de implementar "alternativas humanas y seguras" en materia de inmigración.

En 'Mediodía COPE', María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España destaca el drama de los niños inmigrantes, refugiados que han vivido verdaderas tragedias en sus vidas, "algunos ni siquiera saben porqué su familia les ha puesto en manos de alguien para sacarles de su país. Es triste pensar en esos padres que tienen que tomar esa decisión que no tienen dinero para salvar a todos y ponen a su hijo en manos de una mafia".

En España "la competencia es descentralizada, la tienen las CC.AA., pero no podemos olvidar que estos niños, no son menores como el resto de menores españoles, son extranjeros, están en un país que no conocen y son refugiados y algunos han vivido encarcelamientos, torturas, abusos" alerta la portavoz de ACNUR España.

Hay algunos que sí llegan con uno de sus progenitores, "los niños que venían en el Aquarius con familia, es distinto, hay que trabajar con los niños y los padres, pero hay que analizar la situación de cada miembro de la familia por separado porque hay niños que con 12 años asumen roles de mayores y se hacen cargo de sus hermanos pequeños. Cuando bajaron del barco estaban agotados del viaje y de la travesía anterior ".

A España llegan cada año miles de niños, "de toda la población de refugiados, el 53 por ciento son niños y hay un porcentaje muy alto de los que no llegan acompañados". Añade María Jesús que por ejemplo, "a Eritrea llegan cada día niños de tan solo 8 años que llegan solos que han cruzado un río, que han vivido situaciones límites, tremendas".