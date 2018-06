¿Deben tener los niños acceso sin límite a videojuegos?

"Por algún motivo un día, el 98 % de los humanos en la Tierra desapareció repentinamente, y la población restante se encontró con que los cielos estaban cubiertos por una extraña tormenta de color morado que tiene la propiedad de crear a unos monstruos llamados carcasas (husks), unas criaturas humanoides similares a los zombis, que atacaron a las personas vivas. Los sobrevivientes encontraron formas de construir los Escudos anti tormentas, un campo que despejó las nubes de tormenta desde lo alto, y redujo los ataques de los carcasa, y las usaron para establecer bases de sobrevivientes en todo el mundo. El jugador es un comandante de una de estas bases, encargado de salir del escudo anti tormentas para encontrar recursos, supervivientes y otros aliados para ayudar a expandir su escudo anti tormentas y encontrar una forma de devolver a la Tierra a su estado normal", para los interesados es el resumen de Wikipedia sobre de qué va Fortnite, el juego que atrapa a miles de niños de todo el mundo, incluso les está convirtiendo en adictos y anulando su voluntad.

Este juego ha atrapado a una niña británica de 9 años a la que sus padres han tenido que someter a rehabilitación después de volverse adicta a Fortnite. La vida de la pequeña se había visto totalmente alterada por el juego, se levantaba por las noches para jugar, lo que hacía que se durmiera en clase, no iba al baño para no dejar la partida a medias, haciéndose pis encima, y no dudó en pegar a su padre cuando este le amenazó con confiscarle la videoconsola.

Este caso extremo, puede que no sea el único porque miles de niños de todo el mundo están enganchados a un juego que se han descargado 40 millones de personas.

Si estuviéramos ante un caso similar, si nos encontráramos que nuestro hijo está enganchado a algún videojuego, si se nos ha ido de las manos, ¿qué podemos hacer? José Antonio Molina, doctor en Psicología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "primero, si el niño tiene un dispositivo de este tipo, que no lo debería tener, si lo tiene, este debería estar bajo nuestro control y que el niño no pueda acceder a él, salvo en los momentos que le dejemos".

Importante, jugar con nuestros hijos, "al jugar con ellos, participar con ellos, se puede apreciar conductas de hasta que punto les resulta difícil parar y entonces podremos poner remedio" recomienda el doctor Molina que aconseja a los padres que "es mejor educar en el autocontrol porque si por comodidad de los padres, para que nos dejen tranquilos les dejamos que jueguen todo lo que quieran sin control, se nos irá de las manos".