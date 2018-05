Un cumpleaños muy especial gracias a 'Te lo dono Granada'

Pero la historia de Paula es distinta. La peque padece TDAH, Déficit de Atención por Hiperactividad, lo que le supone problemas para relacionarse con otros niños. Pero esta niña de Fuente Vaqueros quería que la fiesta de sus séptimo cumpleaños estuviera llena de amiguitos.

Su mamá, Esther, invitó a todos los niños de la clase de Paula, pero por distintos problemas no podían acudir a la cita. ¿Qué hizo entonces? Como ya había reservado un local en un pueblo próximo y como mínimo debían acudir 15 niños, Esther decidió acudir a un grupo de Facebook que funciona por la provincia andaluza bajo el título de 'Te lo dono Granada'. En un par de horas habían confirmado su asistencia más de 50 niños.

Al final, "ha sido un cumpleaños inolvidable para la niña y para nuestra familia pues no veas. Fueron 47 niños y como no cabían en el local se pidió permiso al Ayuntamiento y se celebró en la plaza", cuenta en 'Mediodía COPE' su madre Esther Molina, "hasta me llamó una chica de Guadix que me decía que si hacía falta pues se desplazaban desde allí"

Paula está sobrepasada, " es feliz porque tiene muchos nuevos amigos, se han intercambiado los teléfonos, está en shock", dice su madre que tiene un recuerdo inolvidable, "le montaron una fiesta espectacular, hubo muñecos, toro mecánico, piscina de bolas, chuches...hasta una tarta de Cristiano Ronaldo que es su ídolo". Recibió tantos regalos, "hasta un oso de 1'50 metros, un perro gigante, le hicieron tantos regalos que está alucinando".

Al final, Paula ha tenido el mejor cumpleaños de su vida.