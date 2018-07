Chapu Apaolaza en COPE: “San Fermín es un verdadero milagro social”

El periodista y escritor del libro “7 de julio” ha defendido en Mediodía COPE el buen ambiente de estas fiestas frente a la visión “catastrofista, salvaje y llena de peleas” que se tiene desde fuera.

A las 8 de la mañana, los toros de la ganadería de Puerto de San Lorenzo han salido del corral, aunque “Chapu” ya se encontraba por allí desde las menos cuarto esperando lo que considera uno de los “momenticos” del día: la bendición del sacerdote de la Iglesia de San Lorenzo a los corredores pidiendo a San Fermín que los guíe. Chapu es uno de ellos.

“El primer encierro, el reencuentro con el miedo de los corredores y de toda la ciudad, la procesión con los gigantes, el santo, las jotas, la pamplonesa o la corporación hacen que hoy sea un día precioso, pero sobre todo lo que hace especial esta fiesta es la cantidad de personas que vienen de diferentes países y culturas”, ha declarado el periodista.

“La Manada” ha sido uno de los temas que inevitablemente ha marcado el chupinazo. Este es el segundo año que se celebran las fiestas desde que ocurrió la violación múltiple y la plaza del Ayuntamiento se ha llenado de reivindicaciones en forma de pancartas o camisetas.

Al respecto, Apaolaza ha lamentado que “se asocien las agresiones sexistas a la imagen de San Fermín”, aunque también ha destacado que “ahora son inconcebibles determinados comportamientos” y que “ San Fermín ha elevado el listón del respeto creando una nueva revolución”.

Apaolaza no concibe un San Fermín sin toros, porque para él sería como “un mundo sin libros”. También ha recordado que “es una fiesta ligada al toro desde el siglo XIV y que para aquellos que no la quieran compartir, ya existe un programa aparte de la tauromaquia con diferentes actividades”. No obstante, Francisco ha invitado a todos los que quieran ir a la fiesta, porque “es maravillosa y saca lo mejor del ser humano”.