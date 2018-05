Asociación Clara Campoamor: "No nos retiramos de la acusación porque tenemos derecho a que se juzgue a la asesina de Gabriel"

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha señalado que no se retirarán como acusación popular en el proceso que se sigue contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, como les han pedido los padres del pequeño.

Según ha dicho en 'Mediodía Cope', tienen “derecho a que se juzgue a la asesina para que no salga a matar a otro niño”, y ha basado su decisión en que “Gabriel no es el único niño asesinado en Almería”. Según ha dicho, “no ha habido sentencias en España tan duras como las que ha conseguido la asociación”.

Ruiz ha reconocido que no ha hablado personalmente con Patricia Ramírez, la madre del 'pescaíto', que ha reclamado a los colectivos que han pedido personarse en la causa que se retiren, y a los medios de comunicación que eviten el "dolor de hacer públicos detalles macabros" sobre la muerte de su hijo.

“Hasta ahora ninguna víctima se ha opuesto” a su actuación procesal, ha asegurado la presidenta del colectivo, que ha señalado que “la asociación tiene su política” y que no se mueve “por opiniones ajenas” a la misma, ni si quiera por la petición de los padres del niño asesinado.

La presidenta del colectivo ha dicho que “la parece perfecto lo que la madre desea”, pero “ningún niño violado o asesinado va a quedar sin el apoyo de la asociación”.