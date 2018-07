Una madrileña completa la ruta de las 84 Meninas

“Meninas Madrid Gallery” se despide de la capital y deja una huella imborrable en los madrileños. María ha completado la ruta dedicándole una hora cada día. Para ello tenía que madrugar un poco más de la cuenta porque lo hacía antes de entrar al trabajo, pero no le ha importado: “Todo empezó con un selfie… me empecé a picar y me propuse ver las 84”.

La manera de hacerlo era diseñando el día anterior el trayecto. Se llegó a poner incluso en contacto con el creador de la exposición, el venezolano Antonio Azzato. El artista se ha mostrado conmovido con historias como la de María: “El arte ha salido a la calle para llegar a todo el mundo, especialmente a quienes habitualmente no van a los museos. Me siento feliz, porque la gente ha sido muy respetuosa con las esculturas”.

Conocer las Meninas, decoradas por diferentes personalidades del mundo de la moda, el arte o el periodismo… era también la excusa perfecta de María para descubrir otro Madrid: “Me he ido en tren hasta Atocha, para ver la de la estación y desde allí a Goya, donde está mi oficina; o en metro hasta Plaza Castilla y desde allí a mi trabajo. He paseado por Madrid y he visto cosas que jamás me había parado a mirar, siendo toda la vida de aquí”.

De las 84 esculturas que han conformado la exposición “Meninas Madrid Gallery”, 4 de ellas se han cedido al Ayuntamiento de Madrid, y en algún momento podremos volver a verlas. No sabemos si coinciden con las preferencias de María: “La que más me ha gustado es la de Luna Menguante de Chueca porque en su falda tiene el edificio Metrópolis, que es mi edificio favorito de Madrid, o la de Serrano, la XMENina que es negra con un esqueleto”.

Lo cierto es que acaban de irse y ya las echamos de menos. Esos sí, duele menos sabiendo que están destinadas a una buena causa. 56 de ellas se subastan con un precio de salida de 3.000 euros. Lo que se obtenga se destinará a las ONGs asociadas al proyecto que trabajan con la infancia, enfermedades raras o también, para comprar material sanitario destinado a la población venezolana.