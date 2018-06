El pintor Domingo Zapata restaura su menina “en vivo”

El pintor mallorquín Domingo Zapata ha restaurado su menina donde estaba colocada la primera menina que presentó el pintor, en la plaza del Museo Reina Sofía. El artista ha querido repetir su obra después de que ésta sufriera las consecuencias del vandalismo.

Según Zapata, la ubicación de la menina y su deseo de reinterpretarla al aire libre, en lugar de su estudio, responde a un deseo de querer “conectar” con el espíritu urbano de la capital. “El arte es para todo el mundo”, ha dicho Zapata. “Hay que vivirlo, y te tiene que inspirar. Por eso, qué mejor sitio que pintarlo en la calle”.

El artista se ha inspirado en ambas ocasiones en la obra de Calderón de la Barca “La vida es sueño”. La primera menina incluía extractos de la obra de teatro. Pero ese sueño, según Zapata, no puede estar desligado del trabajo. “El éxito es hacerlo”, ha dicho. “El reconocimiento no tiene por qué llegar hoy, ya has triunfado si estás trabajando”.

Zapata ha dicho que no siente rencor por los actos de vandalismo que, en sus palabras, borraron su obra. El artista lo ve como una fuente de inspiración. “Incluso el arte callejero tiene creatividad”, ha dicho, “pero hay que utilizarlo para hacer algo que valga la pena y que nos guste a todos”. El artista ha dicho que es un honor tener la menina en la Plaza del Reina Sofía, ya que entiende que Madrid es una de las ciudades culturales más importantes del mundo.

Zapata no ha venido desde Nueva York a Madrid solo para reinterpretar su obra, ya que este miércoles inaugura una exposición de una obra conjunta con el cantante Alejandro Sanz. La exposición estará en la galería de arte HG Contemporary, en la calle Fernando el Santo.