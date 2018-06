La advertencia de los policías de Madrid: "No podemos garantizar su seguridad"

La Policía Municipal de Madrid ha declarado la guerra a Carmena. En varias calles de la capital han aparecido este miércoles carteles en distintos idiomas advirtiendo a los ciudadanos de que no se puede garantizar su seguridad. "La Policía no puede garantizar su seguridad", dicen los carteles en castellano, inglés, frances, italiano, portugués y hasta chino. Los carteles no están firmados pero llevan el logo de la Policía Municipal de Madrid.

La aparición de estos papeles en la calle se produce después de que la negociación entre el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal quedaran ayer rotas. Ambas partes no se han puesto de acuerdo sobre el convenio del Cuerpo, que lleva caducado desde 2015, y los sindicatos han adelantado que van a llevar a cabo importantes movilizaciones.

El ayuntamiento ya ha respondido al cuerpo policial. Carmena ha asegurado que el consistorio puede garantizar la seguridad de los eventos que se realicen en la capital y ha considerado que "no hay base" para "actitudes alarmistas" pese a las tensiones con el cuerpo por la negociación del convenio colectivo. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, también ha defendido que siempre se dan todas las garantías en los dispositivos, que siempre tienen el "número de policías adecuado". "Quien quiera decir lo contrario está generando alarmismo", ha defendido. El Consistorio sigue abierto "a posibles cambios y negociaciones" mientras que Barbero ha asegurado que las dos partes "están haciendo concesiones" y se ha mostrado "seguro" de que se alcanzará un acuerdo.