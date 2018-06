Tom Brady especula con su retirada a los 45 años

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, volvió a ser noticia después de que escribiera en una de sus redes sociales, en español: "Cuarenta y cinco", ante una pregunta sobre cuándo dejará de ser jugador en activo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La especulación surgió nuevamente tras una entrevista que sostuvo con la periodista Oprah Winfrey que se transmitió el pasado domingo. Brady, que cumple 41 años de edad el 3 de agosto y que tiene dos años restantes de contrato, escribió en español en la página de Instagram: "Cuarenta y Cinco".

Aunque no lo ha dicho de manera oficial, su comentario coincide con las declaraciones que ha hecho anteriormente, de manera más reciente en mayo del 2017, cuando señaló: "Siempre he dicho (que la retirada sería en) mis mediados 40, eso significa alrededor de los 45. Si consigo llegar allí y me siento como hoy, ya no quisiera continuar".

En la entrevista con Winfrey, Brady reconoció que le gustaría pasar más tiempo al lado de su familia. "Aunque amo el fútbol y la preparación y los entrenamientos, así como los partidos, también hay otras cosas que suceden en mi vida, tengo hijos que amo, y yo no quiero ser un padre que no está allí durante sus juegos, durante su vida".