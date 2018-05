Mario Mola arrasa en Yokohama y refuerza el liderato en el Mundial

El español Mario Mola, actual campeón de las Series Mundiales de triatlón, reforzó su liderato gracias a una contundente victoria -tercera consecutiva- en Yokohama, con otro español, Fernando Alarza tercero en la prueba japonesa, la tercera del calendario.

En un triatlón de distancias olímpicas (1.500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie), Mola se impuso con un tiempo de 1h44:59, seguido, a 41 segundos, del australiano Jacob Birtwhistle, que en el sprint evitó un nuevo doblete español, como el del año anterior, al batir al talaverano Fernando Alarza, que llegó a meta a 53 segundos de Mola.

El undécimo puesto de Antonio Serra Seoane (su mejor resultado en Series Mundiales), a 1:25 del mallorquín, redondeó una gran actuación española en Yokohama, coronada por el triunfo de Mario Mola.

"He conseguido controlar el segmento de ciclismo y eso me ha permitido marcar mi ritmo desde el principio en la carrera a pie, así que en todo momento he tenido el control de la prueba", comentó el ganador.

Después de empezar,el 2 de marzo, la defensa de su título mundial con un segundo puesto en Abu Dabi (por detrás del sudafricano Henri Schoeman), Mola continuó el 28 de abril con un cuarto en Bermudas en condiciones personales muy difíciles, con su novia, la también triatleta Carolina Rutier, convaleciente de un atropello mientras se entrenaba.

Los noruegos Caspers Stornes, Kristian Blummenfelt y Gustav Iden sacaron provecho de la situación física y anímica del mallorquín para hacerse con un triplete histórico, pero el cuarto puesto del español le bastó para alcanzar el liderato en las Series Mundiales.

Mola, dos veces campeón mundial, se encontró hoy en la situación ideal antes de empezar su especialidad, los 10 km de carrera pie. Los favoritos habían cubierto el segmento ciclista en grupo, de forma que el mallorquí estaba en cabeza al dejar la bicicleta.

No esperó un solo minuto para atacar. En el primer kilómetro de carrera pedestre Mola se fue solo por delante y su ventaja fue creciendo a medida que se aproximaba a la meta.

En categoría femenina, la bermudense Flora Duffy obtuvo su primera victoria del ciclo olímpico y repitió en Yokohama un triunfo que la sitúa al frente del Mundial.

Duffy se impuso con un tiempo de 1h53:25, con 33 segundos de ventaja sobre la estadounidense Katie Zeferes. La británica Non Stanford subió al podio como tercera con 1h54:41.