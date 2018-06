España añade 9 medallas a su casillero

España sumó ocho medallas en la quinta jornada de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Gimnasia artística, con cuatro de ellas, el bádminton y la halterofilia, con dos cada uno, y la lucha grecorromana, con una, las que aportaron al medallero de la selección anfitriona, que ya suma 62 metales (13 oros, 26 platas y 23 bronces).

En el Pabellón de El Morell, Pablo Abián, 44 del ránking internacional, logró uno de los dos oros del día al ganar la final de bádminton.

Abián superó al francés Lucas Maurice Corvée en tres sets (23-21, 15-21 y 17-21) en un igualado e exigente partido frente al número 35 del mundo.

El veterano jugador de Calatayud, de 33 años, recordaba al final del partido que, en los Juegos Mediterráneos de Mersin 2013, perdió la final y que tenía una cuenta pendiente con este torneo: "En Mersin fui plata y me hacía muchísima ilusión lograr aquí el oro. Lo he buscado con todas mis fuerzas y al final he tenido la recompensa".

Antes del triunfo de Abián, Beatriz Corrales, 27 del ránking mundial, se colgaba la plata tras caer, por 19-21 y 21-23, ante la turca Leslihan Yigit (36), en un partido con muchas alternativas y que se decidió por pequeños detalles.

El segundo oro de la jornada lo logró el hispano-dominicano Rayderley Zapata en gimnasia artística, en la modalidad de suelo. En la única final por aparatos en la que participó, Zapata logró la mejor puntuación de los jueces (14.500), superando sobre la tarima del Pabellón Olímpico de Reus al turco Ahmet Onder (14.366), plata, y al eslovaco Rok Klavora (14.133), que fue bronce.

El gimnasta, nacido en Santo Domingo hace 25 años y nacionalizado español, logró, también en suelo, la medalla de bronce en los Mundiales de Glasgow 2015, pero una lesión le impidió defender el metal, dos años después, en Montreal.

En los Juegos del Mediterráneo se ha desquitado subiendo en dos ocasiones a lo más alto del podio, pues también formó parte del equipo español que ganó el oro en la primer jornada.

"Ha sido increíble porque no sabía que iba a conseguir el oro", afirmaba a la conclusión de la prueba Zapata, quien llegó a Tarragona dispuesto a ponerse "a prueba" y "cómodo en competición" con vistas al próximo Europeo de Glasgow, pero que se ha encontrado con dos medallas que le saben a gloria.

Tras la de Ray, llegaron otros tres metales más en el Olímpico de Reus para España: la plata de Paula Raya en asimétricas y los bronces de Cintia Rodríguez, en suelo, y Néstor Abad en barra fija. En total, la gimnasia artística española se va de Tarragona 2018 con 7 metales (2 oros, 1 plata y 4 bronces).

En halterofilia, España sumó dos medallas más -y ya van 8 (3 platas y 5 bronces)- a la espera de lo que haga mañana su gran estrella, la campeona europea y mundial Lidia Valentín, en su estreno en la competición.

La haltera Ilia Hernández, que había empezado la tarde quedando última en arrancada al no poder levantar 85 kilos en ninguno de sus tres intentos, se desquitó en la modalidad de dos tiempos.

La canaria logró el bronce en esa modalidad, en -69 kilos, tras levantar 115 kilos, logrados en su primer intento. Luego no pudo con los 120 en los dos siguientes, aunque ese peso tampoco le habría servido para auparse más arriba en el podio.

En la modalidad de dos tiempos -94 kilos, llegó también el bronce de Manuel Sánchez, que levantó 185 kilos a la primera y falló los dos intentos siguientes sobre 190, una marca que le hubiera permitido pelear por la plata.

La octava medalla del día llegó en lucha grecorromana, donde España estrenó su medallero con el bronce de Taimuraz Friev, que batió con facilidad (10-0) al macedonio Besmir Veselovski en la repesca de -86 kilos.