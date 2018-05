Comisión de Igualdad insta a prohibir expresamente las cláusulas antiembarazo

DEPORTES CONGRESO

Madrid, 17 may (EFE).- La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer las modificaciones legislativas necesarias para que se prohíban, de forma expresa, las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y aficionadas.,"Es obvio que son nulas de pleno derecho. Pero (al no prohibirlas) la administración ha hecho dejación y ha dejado en una situación de desamparo legal a muchas deportis