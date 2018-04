El PAR de Jaca reclama mantener la unidad política alcanzada para reivindicar la urgencia de la variante tras la reapertura de Monrepós

El portavoz del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca y presidente del Comité comarcal de la Jacetania del PAR, Fran Aísa, ha señalado la necesidad de “reivindicar con más intensidad desde el ayuntamiento ante el Ministerio de Fomento que se aplique de inmediato decisiones para desbloquear e impulsar la construcción de la variante” que enlazará el tráfico de las autovías en obras A-23 y A-21, que actualmente “y en mayor medida en el futuro” discurre por la ciudad.

Según Aísa, “la reapertura de la N-330 en Monrepós, ahora lógicamente ha aliviado en parte el paso de turismos, camiones y autobuses por dentro de Jaca, pero el deslizamiento y el corte de esa carretera, con el desvío por Santa Bárbara y la N-240 durante una semana, ha bastado para dar muestra de qué sucederá continuamente y sin remedio, si no está hecha la variante cuando se ponga en servicio todo el eje de las autovías del Cantábrico al Mediterráneo, multiplicando el tráfico en nuestras calles y avenidas” o teniendo en cuenta que las circunstancias de un desprendimiento pueden repetirse, con las mismas consecuencias.

Por eso, la reanudación este viernes del paso por Monrepós “no puede hacer que se aparque y olvide la necesidad de la variante ni la unidad política alcanzada con unanimidad de todos los grupos”, afirma el portavoz del PAR.

Fran Aísa destaca la novedad de este acuerdo por parte del pleno municipal “incluidos aquellos que antes descalificaron el mismo planteamiento y que llegaron a lanzar acusaciones personales cuando el pasado octubre, el PAR presentó una propuesta para que Fomento determine definitivamente el trazado de la Variante de Jaca, no retrase más la licitación de las obras y acelere su ejecución. Esperemos que ese cambio de postura de algunos grupos no sea una cuestión de oportunismo frente a la alarma social que en estos días ha provocado tanta circulación en el casco urbano. Todos debemos ser conscientes y coherentes ante una previsión incuestionable: ese tráfico por Jaca será de nuevo así en unos pocos años, si no tenemos variante”.

El Partido Aragonés anima a “utilizar y aprovechar esta unidad desde las instituciones y partidos con representación en el ayuntamiento, porque ya se ha perdido demasiado tiempo. Tiene que haber claridad y determinación, respetando todos los procedimientos y procesos legales, en su caso, o las correcciones precisas pero con celeridad y voluntad, cuanto antes”.

El portavoz del PAR valora que “el aluvión de noticias, los efectos negativos y la inquietud por el incidente en Monrepós van a pasar casi al archivo en breve. Sin embargo, nuestro objetivo tiene que seguir con la misma prioridad: es imprescindible evitar el tráfico de la autovía por dentro la ciudad, porque resultaría inadmisible y es suficiente recordar qué días hemos vivido durante la semana pasada”.