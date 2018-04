5,5 millones de cupones de la ONCE llevarán el Primer Viernes de Mayo a toda España

El salón de ciento del Ayuntamiento de Jaca ha acogido la presentación del cupón de la ONCE que ilustrará la Fiesta del Primer Viernes de Mayo el próximo sábado día 5. El acto ha sido presentado por el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón quien ha recordado "el trabajo que se está realizando para que el Viernes de Mayo sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional". A su vez, ha subrayado que "la gente no busca lugares, busca sensaciones y queremos que la fiesta también sea un foco de atracción para los turistas y que sea conocida fuera de Jaca".

Por su parte, el Jefe del departamento de Juego de la Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, ha recordado que "se emiten cinco millines y medio de cupones que se distribuirán por todo el país a través de los 20.000 vendedores de la ONCE". Igualmente, ha inicidido en que "la recaudación de la ONCE se destina a aspectos sociales como ayudas, becas o creación de empleo para personas con discapacidad". El cupón muestra uno de los actos principales del Primer Viernes de Mayo como es el saludo de banderas en la plaza de la Catedral.