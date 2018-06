Finaliza el litigio sobre el pago de intereses a Vías y Construcciones S.A, a favor del Ayuntamiento de Jaca

El TS no ha admitido a trámite la reclamación de la empresa constructora del Pabellón de Hielo mediante la cual pedía unos intereses por la demora en el pago de unas facturas emitidas entre los años 2005 y 2007. Los técnicos municipales valoraron la demanda y se pagó una parte. Al no estar de acuerdo con la otra, Vías y Construcciones inició un proceso contencioso. El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón ha explicado en COPE JACA, que "el TS no la ha admitido y con esto, se finaliza el proceso iniciado desde hace tiempo sobre los intereses. Ahora, quedan dos reclamaciones que parten del propio Ayuntamiento". Escucha las declaraciones del primer edil sobre el proceso y la situación actual de la pista de hielo.