Diez buenas prácticas para disfrutar de la naturaleza

Aunque parecen algo obvio, no todas las personas cumplen los consejos básicos que hay que tener en cuenta en la montaña y para disfrutar de la naturaleza. A veces por desconocimiento, se pasan por alto aspectos que, ahora, la Comarca del Alto Gállego y AEPAG han querido recordar con la creación de unos folletos que incluyen diez buenas prácticas que son: Guardar la basura hasta ver un contenedor, prohibición de hacer fuego, acampar solo con autorización, no molestar a los animales en su hábitat, respetar los ibones evitando bañarse y ensuciarlos, respetar la flora puesto que las plantas trabajan creando oxígeno. no acortar campo a través con el coche, respetar las señalizaciones y normativas. y cuidar las infraestructuras.

Se han editado diezmil ejemplares a repartir en las oficinas de Turismo de la zona así como en bares, restaurantes, gasolineras...En definitiva, en los puntos por los que pasan los turistas. La presidenta del ente comarcal, Lourdes Arruebo, ha recordado que "nuestro territorio cuenta con varios espacios protegidos" y el objetivo es "concienciar y educar ya que la montaña es uno de los principales reclamos turísticos y queremos que lo siga siendo".

Lyn Briggs, presidenta de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego ha señalado que muchos visitantes "vienen de núcleos más urbanos por lo que hay que recordar estas cuestiones". Además, ha puesto en valor el impacto que tiene este tipo de turismo en la zona. Un perfil de turista que va cambiando porque ya no solo vienen expertos en montaña sino que cada vez son más las familias que desean disfrutar de la naturaleza y de las actividades que se ofrecen en familia.