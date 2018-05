Cáritas destaca la pobreza y la adicción a las drogas y al juego como sus principales preocupaciones

Cáritas Diocesana de Jaca ha ha presentado este jueves la memoria del año 2017. Un año en el que se realizaron 3.450 intervenciones, en su mayoría relacionadas con la alimentación, ropa, calzado y vivienda. Se repartieron 39.838 kg de alimentos en las despensas de Jaca y Sabiñánigo. En cuanto al albergue de transeúntes, han explicado que 456 personas han pasado por las dependencias, en su mayoría hombres; y los roperos de las dos localidades han atendido a 1.088 personas.

El presidente de Cáritas Diocesana de Jaca, Marcos Lera, ha explicado que una de las mayores preocupaciones es la promoción. "En muchos casos la pobreza se hereda y tenemos que trabajar para que eso no ocurra, atender a personas cuyos padres y abuelos también han requerido nuestra atención". La otra preocupación que ha destacado es la adicción a las drogas y al juego. En este sentido, Lera ha incidido en que "no somos conscientes de la problemática y de la facilidad con la que se puede caer". En relación a las drogas, se han atendido a 168 pacientes y se ha acompañado a 16 familias, algo que es prioritario para Cáritas ya que la enfermedad no solo afecta a la persona que la sufre sino también a su entorno familiar, laboral..etc. Los perfiles de edad son variados.

Aunque estas dos cuestiones preocupan mucho a Cáritas, en la presentación no se ha pasado por alto "el alto porcentaje de malos tratos en el alto pirineo" ha destacado Fernando Jordán, párroco y miembro de la junta de Cáritas. Ha dicho que "se percibe un repunte en los malos tratos en la sociedad y tenemos que trabajar en ello". De hecho, su preocupación también viene motivada por la carencia de medios. "Llegan mujeres pidiendo ayuda". Hay que decir que Cáritas no cuenta con un programa específico dirigido a la prevención y a la atención por malos tratos. En este sentido, Jordán ha comentado que se necesita ayuda para poder hacer frente a esta situación.

La erradicación del Chabolismo ha sido otra de las cuestiones que han centrado la presentación. En la actualidad han 101 personas viviendo en el barrio de San Jorge. Una cifra importante pero lejana a las másde 400 personas que han llegado a vivir allí "por lo que, dentro de la preocupación, estamos esperanzados" ha señalado Jordán. Y es que todavía queda mucho trabajo por hacer para sacar a las familias que todavía residen en el barrio de San Jorge.

Cáritas ha aprovechado para anunciar que se está trabajando en un nuevo proyecto de reciclaje de ropa, algo que servirá para crear algún puesto de trabajo y para tomar conciencia también de la importancia de cuidar el medio ambiente. Se han colocado diez contenedores destinados al reciclaje de ropa: 5 en Jaca (calle Pastores, Avenida Jacetania, calle Pirineo Aragonés, San Bernardo y Juan XXIII; 3 en Sabiñánigo (en las tres parroquias); 1 en Sallent de Gállego; 1 en Escuer.