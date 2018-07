Maíllo: "Lo importante del Congreso es salir unidos y todos detrás del que salga elegido"

Fernando Martínez Maíllo, que es el Coordinador General del PP y máxima autoridad de facto hasta el Congreso Extraordinario porque Rajoy, que "sigue siendo la máxima autoridad aunque ya no ejerce sus funciones, como tampoco la Secretaria General, bueno en el día a día estoy pendiente de los tema". Y como máxima autoridad está pendiente del proceso de renovación que está viviendo el PP como el proceso de los inscrito, su baja participación no sorprende a Maíllo, "para mí no ha sido ninguna sorpresa en los procesos regionales que se han vivido hace dos años, la participación ha sido muy semejante. Pero también le digo una cosa estamos en el trabajo previo de actualización del censo porque somos conscientes de que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la afiliación o la baja para que sea on line".

Por tanto Fernando Martínez Maíllo descarta el desánimo entre los afiliados del Partido Popular, "esa argumentación no es correcta, ha pasado siempre igual y si me hubiera preguntado hace un mes le habría dado una cifra muy similar a la que tenemos".

Sobre las acusaciones que se están lanzando los candidatos entre ellos, el Coordinador General del PP, cree que son cosas normales de procesos electorales, sobre si puede hacer daño al partido señala que "en todas las campañas electorales se dicen cosas, algunas más acertadas otras menos...,hay que circunscribirlo al ámbito de una campaña electoral. Creo que en las últimas horas se ha bajado el tono, eso es positivo porque las diferencias entre unos y otros son de matices ni siquiera hay diferencias potentes en términos ideológicos. En este congreso no se dirimen las ponencias que se debatieron en otro congreso, lo que somos ya se debatió, ahora estamos eligiendo al líder del partido que va a ser candidato a la presidencia del Gobierno que no es cosa menor. Se ha bajado el tono. Cuando antes se elegía por el dedo nos decían que no había democracia y ahora que la hay, se dice que hay división, yo creo que ni una cosa ni la otra. Lo importante es salir unidos y el que salga elegidos pues todos detrás".

Los tres con más posibilidades, Sáenz de Santamaría, Cospedal y Casado ya formaban parte de la dirección del partido, ¿con esto poca renovación? "En el partido se ha ido produciendo una renovación de manera permanente. Este partido no hubiera vivido ni estos años ni nunca si no hubiera habido renovación, el propio Pablo Casado entró en la dirección del partido en el año 2015, es que aquí si tienes más de 40 años te renuevan rápidamente. La propia exvicepresidenta lleva años, pero tampoco lleva 30 años, la Secretaria lleva muchos años, pero esto de la renovación no se trata de ser nuevos sin más, también tiene que haber experiencia, el haber formado parte del partido, haber gestionado recursos públicos, cuando se habla de renovación se hace con una manifiesta voluntad de no hacer renovación sino de quítate tú para ponerme yo y el PP no existiría si no hubiera habido renovación".

¿Habrían ustedes acercado también a los presos independentistas, a los presos de ETA? "Es evidente de que nada es gratis en política y cuando se pacta con los independentistas, con Podemos, con el PNV, que nosotros también lo hicimos, pero en términos económicos, se trató de ocultar durante una semana. Ahora lo sabemos, la televisión para Podemos que tratará de hacer no sé si una televisión bolivariana, pero casi,no va a hacer una televisión pública o neutral para todos los ciudadanos. Lo mismo sucede con los presos por el desafío en Cataluña, por cierto, que Pedro Sánchez ya no habla de golpe de Estado, habla de conflicto de un problema político y lo mismo de los presos de ETA, se está hablado de excarcelar, esto es evidente que forma parte del acuerdo para llegar a la Moncloa un Pedro Sánchez que no ganó las elecciones".