Luis de Grandes: "Me atrevo a decir y, sin temeridad, que no habrá un candidato único en el Congreso del PP"

Luis de Grandes que es el encargado de presidir la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario (COC) del Partido Popular, y la máxima autoridad en estos momentos dentro del PP, da por hecho que serán seis los candidatos a presidir el partido: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo y Elio Cabanes.

Pueden ser siete si José Luis Bayo, al que se le ha dado un plazo para que revise la documentación que ha presentado, "porque parte de sus avalistas no parece estar al corriente del pago", según ha explicado De Grandes que también ha descartado hacer público, "al menos no ahora el número de avalistas que ha presentado cada candidato. Lo haremos cuando los tengamos, tenemos que seguir y cumplir con mucha urgencia muchas cosas y esto no es lo principal. Cuando los tengamos lo daremos por si alguien cree que es tan relevante".

¿Cuántos podrán votar? "No me atrevo a hacer una apuesta porque es un proceso innovador. Se ha ensañado en alguna comunidad autónoma o ámbito local, pero sin el rango y el alcance que tiene elegir al futuro presidente del PP que es un partido de gobierno y que en un futuro será candidato a la presidencia del Gobierno. Es complicado y procuro ser didáctico".

El 5 se celebrará la primera vuelta con la votación de los militantes en dos urnas: una para los candidatos y otra para elegir a los compromisarios del congreso. Tras esa vuelta solo quedarán los dos más votados para disputarse el liderazgo en el cónclave del 20 y 21 de julio y serán los compromisarios los que tengan la última palabras.

"Me atrevo a decir y sin temeridad que candidato único no habrá" dice el presidente de la COC del PP que afirma que "el sistema de segunda vuelta es así y no creo que falte legitimidad para que los compromisarios elijan entre los dos candidatos que hayan elegido los afiliados". De Grandes descarta que ocurra lo mismo que en su día pasó con Hernández Mancha, "nuestro sistema de primarias no se parece en nada al del Partido Socialista, el candidato socialista necesitaba 9.000 avales, los nuestros 100. Nuestro sistema, tan abierto, no tiene precedentes en ningún sitio".