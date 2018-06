De Haro: "El troncomóvil se atasca con RTVE"

Pedro y Pablo no lo tienen fácil para hacerse con el control de RTVE. Tenían listo el troncomóvil para llegar de forma rápida a Prado del Rey. Pero nuestros picapiedras no lo tienen tan fácil como parece, el troncomóvil no rueda bien.

Como decíamos ayer, es decir, la semana pasada, lo de RTVE es el mejor retrato de la verdadera prioridad y de la verdadera condición en la que está el Gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada el Gobierno de Sánchez aprobaba un decreto ley calcado al decreto ley del aprobado por el PP en 2012 para hacerse con el control inmediato de RTVE. De hecho ya está convocado para pasado mañana, para este lunes, un Pleno parlamentario para designar al presidente de RTVE y a los miembros del consejo. El Gobierno tiene prisa pero necesita a Podemos y a los nacionalistas, al menos mayoría absoluta, para conseguir esos nombramientos. Ayer desde Bruselas, al terminar su primer Consejo Europeo, Sánchez pedía a los grupos parlamentarios generosidad.

Sánchez pide generosidad porque Podemos y nacionalistas/independentistas le están poniendo caro el voto. Aparece ahora el precio pagado por la investidura. Sánchez se comprometió con Podemos a que serían ellos quienes podrían proponer al presidente del ente público, Pedro Sánchez había dejado en manos de Pablo Iglesias la elección del presidente de RTVE y Pablo Iglesias anunciaba en la mañana de ayer que el designado era Andrés Gil.

Andrés Gil, es actual redactor jefe de política del diario.es, hombre de confianza de Pablo Iglesias y conocido por sus críticas al Rey. Andrés Gil ha borrado casi 14.000 tuits para que no quede rastro de sus posiciones. La cosa estaba bastante hecha hasta que el PNV dijo ayer que Pablo Iglesias no podía designar al presidente de RTVE sin hablar con ellos. El PNV hizo público un comunicado en el que ha dicho verse sorprendido. ¿Qué pide el PNV? Que la cosa no se arregle solo entre Pablo y Pedro y el acercamiento de los presos de ETA. Ayer lo reiteró Urkullu en Pamplona.

Tampoco parece dispuesta ERC a que Pablo Iglesias decida por su cuenta quién es el presidente de RTVE. Ayer el diputado de Esquerra, Joan Tarda, exigía en un tuit diálogo sobre el proceso independentistas. Según algunas fuentes, en el Congreso el jueves iba diciendo que ERC apoyará el cambio en RTVE y la convalidación del decreto ley cuando se acerquen los políticos presos a Cataluña. Algo qué está hecho y que se va a producir antes de que Torra y Sánchez se reúnan el próximo 9 de julio. No le está resultando fácil a Sánchez cumplir su promesa de entregar la presidencia de RTVE a Podemos. Demasiadas hipotecas, muy variable es la geometría parlamentaria de un Gobierno con 84 diputados.

Tampoco fue fácil el acuerdo en el Consejo Europeo de Bruselas llegar a un acuerdo de mínimos sobre la inmigración. La inmigración ha absorbido prácticamente todas las energías y se ha aplazado la necesaria reforma del euro que hubiera sido posible porque Alemania había cedido por fin.

El presidente del Consejo Europeo rebajaba todo triunfalismo y aseguraba que era pronto para considerar un éxito el acuerdo.

El Consejo Europeo se celebraba ayer en medio de una intensa tensión política. Una tensión política que no coincide con una avalancha migratoria real. Del millón largo de refugiados y migrantes que recibimos en 2015 este año han llegado algo más de 40.000. Pero el populismo italiano, el alemán y el de los países de Visegrado han tensionado mucho a la Unión por la cuestión migratoria.

Es una buena noticia que haya habido acuerdo después de las numerosas tensiones vividas en las últimas semanas . Es una buena noticia que los socios de la Unión se comprometan a ayudar a los países del sur, eso ha calmado al Gobierno populista de Italia que había amenazado con romper la baraja y a aumentar en 500 millones los fondos destinados a África. Pero el acuerdo es demasiado impreciso y el dinero es todavía demasiado poco como para que pueda pensarse que el problema ha quedado resuelto. De nuevo, se aplaza la necesaria reforma del derecho de asilo.

Lo más concreto ha sido la apuesta por los centros cerrados en suelo europeo donde los inmigrantes serán identificados. Esto permitiría en principio reducir la presión en algunas zonas de llegada. Son de creación voluntaria, Francia aseguró que España y Grecia los iban a crear, pero España También se abre la posibilidad de poner en marcha las llamadas plataformas de desembarco en países de África para realizar esas identificaciones y el reconocimiento o no de la condición de refugiado. La ONU ya ha expresado sus dudas sobre estas fórmulas de “subcontratación” de los flujos migratorios que pueden no tutelar los derechos humanos.

Junto a este acuerdo general, hubo un acuerdo trilateral entre Alemania, España y Grecia. La CSU bávara exigía la devolución de los refugiados que hubieran entrado por el sur y que se hubieran ido a Alemania. Grecia y España aceptan estas devoluciones a cambio de dinero.

Europa ha conseguido un acuerdo de mínimos, que permite evitar la fractura, con soluciones de compromiso que suponen un avance muy lento en la buena dirección. Todavía queda mucho por hacer. Lo más importante es que haya un ajuste entre la realidad y la imagen falsa de una avalancha migratoria que, teóricamente, nos supera.