De Haro: "Sánchez está empeñado en ser un lider de la izquierda del XIX y no del XXI"

"Comienza el mes de julio con temperaturas suaves, ¡qué gusto da el verano cuando no te achicharras, qué gusto!

España va a recibir a una nueva embarcación con inmigrantes. España va a recibir al Proactiva Open Arms, un barco de una ONG catalana que ha rescatado este sábado a 60 migrates. Llegará el barco a Barcelona, el martes o el miércoles después de que Italia y Malta hayan vuelto a hacer lo mismo con otro barco, no darle puerto seguro. Óscar Camps, el responsable de la ONG que va a bordo, ha contado como Italia y Malta denegaron el permiso para que desembarcaran en sus puertos.

Estoy prácticamente seguro, igual me equivoco, pero estoy seguro de que en las próximas horas, en los próximos días vamos a escuchar discursos apocalípticos de lo que significa haber recogido a estos 60 migrantes. Que esto no puede seguir así, que hemos caído en el buenismo, que España va a ser invadida por inmigrantes y todos estos discursos se harán utilizando el miedo y no mirando a los datos sino a la ideología. Porque los datos son que 60 migrantes más no son muchos más de los que llegan a la costas de Cádiz o de Almería un fin de semana normal, que no están llegando los bárbaros a quitarnos el pan (como dicen algunos en un ejercicio de irresponsable demagogia) y que cuando alguien se está ahogando en el mar es una obligación de Derecho Internacional y una obligación moral recogerlo. Seríamos absolutamente inhumanos si a esas criaturas les dejamos morir en el agua y esto se pongan como se pongan los apocalípticos no podremos dejar de decirlo. No es humano un mundo que deja a la gente morir en el Mediterráneo.

Otra cosa, este Gobierno parece estar dispuesto a caer en todos los tontos tópicos de la izquierda más antigua. Sánchez está empeñado en ser un lider de la izquierda del XIX y no del XXI. Franco, el Valle de los Caídos, eutanasia rápida en vez de cuidados paliativos, y ahora, ¿qué faltaba, adivinen que faltaba? De frente contra la clase de Religión. Porque Sánchez tiene que confirmarse como el tío de izquierdas que cae en toda la clasificación de torpezas posibles.(...) Otra vez en el mismo punto, puro siglo XIX: la clase de religión no puede ser evaluable.

Celaá vuelve al zapaterismo, vuelve a la Educación para la ciudadanía. Malamente van a encontrar territorio para el acuerdo. Es volver al laicismo más rancio. Miren ustedes, Macron, ¿habrá líder más laico en Europa? Más laico que Macron no hay nada. ¿Qué ha hecho Macron hace una semana? Ha invitado a los católicos a reforzar su presencia en política y en sociedad francesa, es decir, todo lo contrario que quiere Sánchez que funciona con el esquema de que en una democracia la religión tiene que ser privada.