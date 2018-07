Fernando de Haro: "Torra: tan grandilocuente como recortado"

Quim Torra llega a Madrid en las próximas horas para reunirse con Pedro Sánchez tan crecido en su grandilocuencia independentista como políticamente disminuido. No tiene más hoja de ruta que una autodeterminación ya fracasada. Torra con ese estilo bronco que le caracteriza viene con la pretensión de dictar la agenda. No quiere hablar de infraestructuras, ni de los 46 puntos revindicados tradicionalmente por el independentismo. La conversación si fuera por Torra, solo tendría un asunto: autodeterminación, autodeterminación, y autodeterminación. Ayer volvió a repetirlo. Torra quiere hablar de la autodeterminación fracasada hace 10 meses, la que no ha sido reconocida internacionalmente, la que ha llevado a sus líderes a estar procesados por rebelión o fugados.

La única fuerza de Torra es la factura que le pretende cobrar a Sánchez por el apoyo a la moción de censura. Ayer Torra se ocupó de recordarle a Sánchez que ha llegado al Gobierno con el apoyo de unas determinadas minorías.

Esta semana hemos visto como el independentismo se ha cobrado las facturas a cuenta de RTVE. ERC ha dejado claro que iba a hacerse pagar caro los votos para la investidura. El lunes votó en el Congreso en contra de la lista de consejeros de RTVE pactada por PSOE, Unios Podemos y PNV. Exigió para cambiar su voto que en la reunión de Torra se pudiera hablar de todo. Tardá exigió al Gobierno que se comprometiera públicamente a abrir un proceso de negociación con Cataluña "sin limites ni renuncias para nadie". Y al día siguiente La vicepresidenta Carmen Calvo, ofercía "diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas"

Pero para Esquerra la declaración de Calvo era insuficiente y que la ministra Batet debía repetir la promesa de hablar de todo. Y Batet el miércoles, para obtener los votos de ERC, hizo lo que se le pedía: "aseguró que Torra tenía todo el derecho" a hablar de autodeterminación con Sánchez

El Gobierno, tal y como pedía ERC, ha reconocido el derecho a hablar de todo y ha hecho efectivo el traslado esta semana de Oriol Junqueras,Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, a las cárceles catalanas.

Torra, que no tiene hoja de ruta porque está frente al muro que ha levantado el propio independentismo, ha hecho de la provocación constante el único contenido de su actividad política. Y Sánchez, en gran medida porque depende del independentismo y también porque está convencido de que la operación diálogo puede desmontar el victimismo del secesionismo se ha ido tragando todos los sapos. Por ejemplo los desplantes de Torra al Rey o la reapertura de cinco de las llamadas embajadas catalanas. Sánchez solo ha puesto pie en pared anunciando el recurso del Constitucional de la resolución de la CUP aprobada por el Parlament en la que se defendió loos objetivos de la independencia. Eso y la defensa que ha hecho Borrell del discurso de Morenes contra la proclama de Torra son los únicos frenos que ha puesto Sánchez.

Torra, que repito, está en un callejón sin salida, venderá a su parroquia secesionista la reunión de mañana como una victoria. Y Sánchez dirá que no hay factura alguna y que el mejor modo de desmontar al victimismo es con diálogo.

La cuestión catalana ha estado muy presente en las últimas horas en las primarias del PP. Desde estos micrófonos, en el programa de Cristina López, Soraya le lanzaba a Casado la oferta de integrarse en una lista única, siendo secretario general.

Soraya además ha asegurado que no es coherente que Casado no respete su victoria, que en el ADN del partido está respetar la lista más votada.

Casado ha rechazo la oferta de la secretaria general. Y ha asegurado que lo que está en el ADN del PP es es no negociar con independentistas y bajar impuestos, una carga de profundidad por lo que ha hecho Soraya en el Gobierno.

Habrá quien escandalice de esta enfrentamiento entre los candidatos del PP. Pero primarias son primarias. Y si el PP quiere renovarse tiene que ir hasta el final.