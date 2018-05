Fernando de Haro: “Pasen y vean: la verbena política, superlativa”

Hay días en los que la crónica política tiene banda sonora de feria o verbena. En la caseta de Podemos suena un clásico, aquel tema de Luis Aguilé, 'Soy currante'.

Soy un currante, dice Kichi, José María González. El alcalde de Cádiz en un comunicado asegura que no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso de currante. “Ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz, y con Teresa Rodríguez", dice Kichi que lanza una carga de profundidad sin mencionarlos contra Iglesias y Montero por su chalet de 600.000 euros. Kichi es la voz de la corriente anticapitalista y de no pocos en Podemos. Hay malestar en muchos, entre ellos los diputados autonómicos de Podemos que tienen un régimen severo de incompatibilidades, algo que no afecta a los diputados nacionales.

Ayer le toco a Echenique salir a defender a Irene y Pablo, que se puso tremendo, y que dijo que lo que se intenta es frenar el cambio político.

¿De qué cambio político estará hablando Echenique? Desde enero de 2016 la intención de voto de Podemos está por debajo del 22 por ciento. En julio de 2016 la valoración de Pablo Iglesias como líder alcanzo su máximo y desde entonces se ha mantenido por debajo del 3. Este el problema de los moralistas, que después de predicar una pureza, en muchos casos inalcanzable, luego es difícil que se les perdone que sean como el resto de los mortales.

En la caseta del PSOE suena 'Con elegancia' de Loquillo. Pedro Sánchez se puso el traje y la cobata para visitar a Rajoy en Moncloa y no se las ha quitado. Ayer estuvo en Mérida con traje ceñido, corbata estrecha y aplomo de hombre de Estado, de líder que esta cerca de Rajoy y lejos de los excesos de Podemos y de Ciudadanos. El chalet de los Iglesias se lo ha puesto fácil para comentar con elegancia que a los votantes de Podemos a lo mejor les conviene volver al PSOE.

Es propio de un político elegante que se distancia de Podemos apoyar al Gobierno con rotundidad a lo hora de hacer frente al independentismo. Sánchez, el PSOE, el mejor socio de Rajoy frente a los independentistas, saco munición de calibre contra Torra y lo llamo el Le Pen de Cataluña. Este PSOE de Sánchez, si no fuera por errores de bulto como el de la eutanasia, parece que quiere convertirse de nuevo en el Partido de Estado que fue.

Y en la caseta de Torra, la verbena se hace superlativa, pasen y vean. Torra ha pedido por carta a Rajoy una reunión para hablar de todo, dice.

El presidente Torra quería ayer visitar las tres cárceles en las que están en prisión preventiva los ex consejeros Interior le pidió que pospusiera esa visita y el presidente la potspuso. La hará el lunes y después anunciará la composición de su Gobierno. El diputado de JxCat, Francesc de Dalmases, ha sugerido que si los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull aceptan ser restituidos en sus cargos y no pueden salir de la prisión, su acto de toma de posesión se traslade al centro penitenciario para poder hacerla efectiva.

Lo que nos faltaba para que la verbena fuera completa. Los presos de ERC ya han hecho saber que no quieren estar en es gobierno.

Así suena la verbena política. La banda sonora de los tribunales es más sobria.

El juez Fernando Andreu ha archivado la causa penal que se seguía en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Bankia por la emisión de las preferentes en 2009. El magistrado en una sentencia que no es firme estima que no ha quedado acreditado que estas se emitieran para "engañar a los inversores de forma global", aún sabiendo que no iban a recuperar su dinero.



En la pasada década, muchos bancos y cajas realizaron emisiones de preferentes que colocaron a inversores a través de sus oficinas comerciales. Las preferentes son un producto financiero complejo que no dan derecho de participación ni de voto con una rentabilidad variable. Se emitieron en esos años 43.000 millones en preferentes que compraron 850.000 preferentistas. En la emisión de 2009 Bankia vendió 3.000 millones de euros a 200.000 inversores. La CNNV exigió que hubiera un mercado secundario para esas preferentes, pero ese mercado secundario no existía y lo que hacia Bankia era recomprar las preferentes cuando así lo exigía un cliente. La CNMV insistió, Bankia puso en marcha ese mercado secundario y los precios se desplomaron. Luego en los sucesivos canjes por acciones los preferentistas recibieron acciones con importantes quitas. Desde que en 2013 comenzó a investigarse el caso penalmente la fiscalía insistió en distinguir entre la ideación de las preferentes y la comercialización. La ideación se considera conforme a la ley y la comercialización sale de la Audiencia Nacional y se remite a los juzgados de instrucción. En los arbitrajes que la propia Bankia puso en marcha y en los procesos civiles muchos preferentistas han recuperado parte de su dinero. Todavía se puede seguir reclamando en los tribunales. Hace unos días la Audiencia Provincial de Madrid fallaba contra Bankia que alegaba la caducidad de las acciones legales de un afectado.

La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme, el derecho penal es derecho. Pero no parece muy conveniente colocar a clientes productos financieros sin que el cliente sepa lo que compran. Por mucho que digan algunos los mercados no se autoregulan, y en esa época en la que los mercados estaban afectados por una exuberancia irracional, que siempre puede volver, convenía no desregular, convenía que con la regulación existente, los reguladores hubieran estado más aplicados.