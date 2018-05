Fernando de Haro: “Nos quedamos sin boda”

El desafío de Quim Torra, su pretensión de nombrar a los ex consejeros Turull y Rull, en la cárcel y procesados por un delito de rebelión, y a Comín y a Puig fugados de la justicia como nuevos consejeros de su Gobierno nos obliga a dedicar nuestra portada a esta situación, en la que una vez más, no hay precedentes. No podemos hablar de la boda del año. Torra desafía al Gobierno, a los jueces. Y el Gobierno recuerda que es el único competente para autorizar la publicación del decreto de nombramientos. Mientras no haya toma de posesión del nuevo Gobierno no se levanta el 155. Todos los constitucionalistas consultados reconocen que la situación es inédita.

Pero vamos a recordar lo que ha pasado en las últimas horas. Quim Torra mandó una carta a Rajoy el viernes en la que le pedía diálogo sin condiciones. El diálogo se ha concretado en una tocada de narices que consiste en que en la lista de consejeros para el nuevo Gobierno hecha pública ayer están Rull y Turrull. Los dos excconsejeros que Torra quiere hacer de nuevo consejeros están procesados por delito de rebelión y en prisión preventiva porque el juez estima que hay peligro de que retiren su conducta. En el caso de los fugados estamos ante una situación similar, Los jueces ya han pedido la libertad de los exceonsejeros que quieren ser consejeros para tomar posesión. Seguramente el juez no les va a dejar en libertad.

¿Qué va a hacer el Gobierno ante el desafío? Pues no lo tenemos claro. El Gobierno no ha hablado en las últimas horas. Hablo el viernes y dijo que actuaría.

El Gobierno ha dicho que actuará pero no ha dicho cómo. Solo ha emitido un comunicado en el que recuerda que el Gobierno de España es el competente para autorizar la publicación de nombramientos. Pero luego añade que analizará la viabilidad del nuevo Gobierno. ¿Significa eso que no se va a levantar el 155? No lo sabemos.

Ayer les decíamos que la política española se había convertido en una verbena. Ayer tuvimos razón sobrada para hablar de verbena en Podemos.

Pablo e Irene han decidido someter a las bases su liderazgo al frente de Podemos después de haberse comprado un chalet. No es broma.

Pablo Iglesias siempre que ha querido hacer lo que le da la gana con Podemos ha hecho una consulta a las bases. Es un estupenda noticia que Pablo e Irene tengan un proyecto familiar y que pidan intimidad. Ayer se quejaban de que no tenían intimidad. Llevan razón en pedir respeto en lo que sea personal, pero en la vida de un político poco es personal. El problema es que hubo tiempo en el que Pablo Iglesias justificaba los escraches como jarabe democrático. Los políticos que eran víctimas de aquellos escraches también tenían intimidad.

Y todo estos mientras se celebran elecciones en Venezuela.

Las elecciones de hoy se celebran sin las más mínimas garantías por mas que un Zapatero con síndrome de Estocolmo esté dispuesto a avalarlas. Un ex presidente del Gobierno de España, Zapatero, se ha convertido en el blanqueador de lo inblaqueable. Maduro adelantó esas elecciones de diciembre a mayo después del fracaso de las negociaciones del mes de febrero de República Dominicana en las que Maduro no estuvo dispuesto a negociar nada. La fecha de las elecciones se adelantó para que la crisis económica no se agravara, si es que se puede agravar, y para que la oposición no tuviera capacidad de reacción. A pesar de las reclamaciones de la oposición de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, cuatro son de la cuerda de Maduro. Los líderes de la oposición están o inhabiltados como Henrique Capriles o bajo arresto domiciiario como Leopoldo López. El sistema de inscripción de partidos creado para la ocasión ha dejado fuera a Primero Justicia Y Voluntad Popular las dos formaciones más importantes que no están controladas por el chavismo. Maduro se ha inventado una cosa que llama el carnet de la patria que compra votos a cambio de alimentos en un país en el que la mayoría de los ciudadanos se acuestan con hambre y sufre una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que ha provocado en los dos últimos años 1.600.000 refugiados, que ha disparado las enfermedades infecciosas como la malaria El chavismo ha convertido Venezuela en un país sin medicamentos con una inflacción del 13.000 por ciento.

Elecciones en una tierra en el que hay centenares de presos políticos. La convocatoria ha sido rechaza por el Parlamento Europeo con un acuerdo de los cuatro principales grupos de la Cámara.

También el Grupo de Lima, que a 14 países del hemisferio, pidió la suspensión de la convocatoria. Argentina y Colombia ya han anunciado que no reconocerán la victoria con trampa de Maduro. La Unión Europea, el Grupo de lima, los obispos venezolanos, son según Zapatero irresponsables. Zapatero horas antes de que abrieran los colegios electorales ha ofrecido una rueda de prensa después de reunirse con Maduro en la que ha asegurado que no tiene duda de que las elecciones serán limpias.

Zapatero está en Venezuela dando legitimidad a la consolidación de una dictadura después de que el Parlamento Europeo rechazara enviar una misión. Muy pocas horas después de las declaraciones del madurizado Zapatero, en este programa el eurodiputado socialista Ramón Jaueregui explicaba porque los comicios son inaceptables.

A pesar de que los principales partidos de la oposición han decidido bloquear las elecciones hay tres candidatos más que le han hecho el caldo gordo a Maduro. Henri Falcón es el que puede recavar más votos. Lo importante, lo que podría ayudar a un cambio, que hoy será muy lento y con mucho sufrimiento es que haya muy poca participación.