Ábalos: "El PSOE dispuesto a pactar con Cs la convocatoria de elecciones"

Cuando todo el mundo asegura, tanto en la esfera política como en los medios de comunicación que Pedro Sánchez solo va a contar con el apoyo de los independentistas para cosechar el éxito en el órdago que ha lanzado al Ejecutivo del Partido Popular, en 'La Mañana del Fin de Semana', el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que Pedro Sánchez y los socialistas están dispuestos a llegar a la convocatoria de elecciones una de las exigencias de Albert Rivera. Convocatoria de elecciones que no van a ser un impedimento porque "el quinto punto que ha planteado Pedro Sánchez es convocar elecciones. Convocar elecciones en un proceso razonable, que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos. No se trata de una maniobra o ardid ni de una justificación para alcanzar el poder, lo que se trata es de responder frente a un Gobierno que no quiere asumir ninguna responsabilidad política frente a una sentencia demoledora".

"No vamos a tener ningún problema en llegar a un acuerdo con C's", afirma José Luis Ábalos "porque convocar elecciones si Pedro Sánchez gana la moción de censura, no será un problema y si exigen que no pactemos con los independentistas tampoco va a ser un problema porque no se va a pactar".

Sobre la idoneidad de presentar la moción de censura en un momento tan delicado políticamente, Ábalos afirma que no se podían quedar parados, "porque esta semana la Audiencia Nacional ha hecho pública una sentencia en la que queda claro que ha habido una trama de financiación paralela del PP, con personas a las que se les ha impuesto penas importante y hay afirmaciones en la sentencia que restan credibilidad al presidente del Gobierno, una sentencia demoledora para el Partido Popular".

Reitera el Secretario de Organización del PSOE que la moción "no es una toma de poder sin más, es una respuesta política a esa demoledora sentencia del Caso Gürtel, por la que el Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad". Por ello ha apelado al resto de formaciones, especialmente en el caso de Ciudadanos que ayer rechazaba dar su respaldo.

Por último, Ábalos ha asegurado que esta moción de censura es un acto de necesidad, porque "los desafíos a los que se va a tener que enfrentar España requieren de un Gobierno con suficiente autoridad moral".