Vicente Moreno: "Tengo contrato aquí y estoy a gusto"

Vicente Moreno ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación. Tras sus palabras en El Partidazo junto a Juanma Castaño en el que no dejaba demasiado claro si continuaría al frente del Mallorca la temporada que viene, el interés por saber si el valenciano seguirá en el Mallorca ha centrado gran parte de la rueda de prensa. "Tengo contrato y estoy a gusto aquí", ha dicho el entrenador bermellón que, eso sí, no lo ha confirmado con rotundidad. "Yo no puedo asegurarlo al cien por cien porque el fútbol es imprevisible", ha remarcado.

El técnico del Real Mallorca no ha querido entrar a valores posibles fichajes aunque si ha señalado que están empezando a "planificar" algunas de las cosas para la temporada que viene y tampoco ha querido confirmar si muchos de los jugadores actuales de la plantilla continuarán en el Mallorca. En cuanto al partido ante el Rayo Majadahonda, Vicente Moreno ha comentado que "es un partido en el que creo que ninguno de los dos equipos llegamos en las mejores condiciones para ver cual de los dos ha sido el que lo ha hecho mejor esta temporada".

Al dar minutos a jugadores que no han sido habituales esta temporad,a el preparador de Masanasa ha señalado que "muchas veces, la sensación que dejas en el último segundo pues ayuda o perjudica. Cuando sales al terreno de juego siempre te juegas cosas”.Sobre las celebraciones por el ascenso, Vicente Moreno se ha mostrado contento “por la gran cantidad de gente joven que participó de ellas. “Este año ha servido para que no haya un desarraigo”, ha concluido el entrenador que ha denotado en su rostro el cansancio tras una temporada más que larga.