Valores en Baleares llevará al Tribunal Constitucional la ley LGTBI de las Islas

El presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, ha presentado un recurso de alzada contra el expediente administrativo que le abrió el Govern balear en verano de 2017 al afirmar que Tenorio había hecho unas declaraciones sobre el colectivo LGTBI que podían suponer un delito de odio contra el colectivo. Tenorio recuerda que la Fiscalía le dio la razón y remarcó que no se pudo probar que él hiciera tales declaraciones. A pesar de todo el Ejecutivo balear, bajo el amparo de la ley de apoyo al colectivo LGTBI siguió con un proceso administrativo con el que le reclaman más de 700 euros de multa. Tenorio asegura que acudirá al Tribunal Constitucional para que esta ley de defensa al colectivo LGTBI desaparezca.

El presidente de Valores en Baleares, Juan José Tenorio, dice que su recurso contra el expediente administrativo del Govern balear no está motivado para evitar la multa de más de 700 euros, sino como defensa de la libertad de expresión. Lamenta que el Govern, encabezado por la socialista Francina Armengol, defienda al colectivo LGTBI y no a otros y que cualquier declaración sea considerada delito de odio. Asegura que este tipo de delitos están contemplados en la Constitución y que no hace falta que el Pacto de izquierdas se convierta en la policía privada de ningún colectivo en particular.

El presidente de Valores en Baleares afirma que nunca criticó al colectivo LGTBI, solo apoyó que la delegación de Hazte Oír llegara a la capital balear en junio de 2017 en un acto enmarcado en “ la campaña del bus” que pretendía evitar que se adoctrinara a los niños sobre asuntos sexuales en la escuela.