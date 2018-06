Reabierta al baño la playa de Menorca en la que se avistó a un escualo

El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, asegura que en las últimas horas los ciudadanos del municipio y los turistas han estado pendientes de la tintorera que ayer fue avistada en la playa del Arenal d'en Castell. No es la primera vez que a playas de Menorca llegan estos escualos pero su presencia siempre causa sorpresa y algo de miedo. La playa fue cerrada ayer por la tarde pero esta mañana se ha reabierto después de que los socorristas comprobaran que el animal, que media unos dos metros y medio, no estaba. Dice el alcalde de Es Mercadal que estarán pendientes pero afirma que la playa “ya esta llena de bañistas”. “ En estos momentos la gente en el pueblo está haciendo bromas y se preguntan cómo es posible que un escualo llegue a una playa. No es raro, están en su casa”, dice el Ametller.

La tintorera avistada ayer en la playa del Arenal d'en Castell apareció un dia antes en la zona Son Parc y Cala Pudent, también en el municipio de Es Mercadal. Recuerda que el mar es el hábitat de los escualos y por el agua se mueven libremente, por eso no es descartable que ahora se encuentre en el norte de la Isla. Ametller dice que la tintorera que obligó al cierre de la playa posiblemente tuvo problemas para salir de ella ya que tiene forma de concha y una salida algo estrecha. El alcalde cree que el animal no volverá, al igual que ha ocurrido en otros casos y hace una llamada a la tranquilidad. A pesar de sus dimensiones estos escualos no son especialmente peligrosos “tenemos en la mente la película Tiburón y por eso nos asustamos pero en realidad las tintoreras son tranquilas y solo atacan si se sienten amenazadas. Es más, no se conocen casos de personas que en los últimos años hayan sido atacadas por tintoreras en Baleares”.

Si la tintorera sigue volviendo a la playa durante los próximos días los técnicos de medio ambiente tendrán que tomar alguna decisión como por ejemplo guiar al animal para que abandone la zona. Y es que para el alcalde “ la seguridad de la gente es lo primero y si hay dudas se pondrá de nuevo la bandera roja”.